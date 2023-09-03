أسعار الخضار والفاكهة بالفيوم اليوم الأحد

تنشر "الوفد" اسعار الخضر والفاكهة فى الفيوم اليوم الاحد وهو اليوم المخصص للسوق العمومى فى قريتى الشواشنة وسرسنا و فى "السويقات" المنتشرة فى انحاء المدن والقرى.

بلغ اسعار الطماطم 15 جنيه للكيلو و كيلو الخيار 15 جنيه، و سعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ 12 جنيه للكيلو والباذنجان الابيض ب كيلو ونصف بـ 10 جنيه والاسود ب 7 جنيه وبلغ سعر كيلو الليمون 10جنيه والبصل بـ 25 جنيه والتين الشوكى بـ 2 جنيه للواحدة والتين الرمادى ب 25 جنيه للكيلو والعنب الاخضر بـ 30 والبناتى بـ 20 جنيه والاحمر بـ22 جنيه للكيلو والمانجو.

يتراوح اسعارها بين 20 و60 جنيه حسب الاصناف مثل العويسي والزبدية والفص والفونس ونعومى ومبروكة وزبدية وتيمور ودبشاية بينما المانجو "العصير" بـ 15 جنيه و فاكهة الكمثرى الكيلو ب 20 جنيه وسعر الجوافة بـ 15 جنيه للكيلو والبرقوق الكيلو بـ25 جنيه و"الاته" بـ 10 جنيه للكيلو والبلح الكيلو بـ 15 جنيه للنوع البلدى و"الامهات" 20 جنيه والسيوى بـ 25 جنيه والاحمر" زغلول" بـ20 جنيه .

وبلغ سعر التفاح بـ 30 جنيه للكيلو، والموز بـ20 جنيه والاناناس بـ12.50 جنيه للكيلو.

ارتفاع اسعار البطاطس..

وارتفع سعر كيلو البطاطس الى 15جنيه والبطاطا بـ 6 جنيه والملوخية 8 جنيه وسعر كيلوالكوسة 15 جنيه والبامية بـ35 جنيه والجزر بـ 15 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 10 جنيه، و الكرنب يتراوح بين 25 و30 جنيه للواحدة .

والتوم "الشرش " بـ 3 جنيه والجزر بـ 12 جنيه للكيلو و ربطة الخضار " البقدونس والشبت والكسبرة " تتراوح بين 7 و10 جنيه وشرش التوم بـ 3 جنيه .

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 63 جنيه والفراخ البلدى ب105 والبانية بـ 150 جنيه وكيلو الصدور بـ 110 والاوراك بـ 80 جنيه وكيلو كبد فراخ صافى بـ 110 وكبد وقوانص بـ 80 جنيه وكيلو هياكل بـ 35 جنيه وكيلو اجنحة بـ 55 جنيه وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام بـ 120 جنيه والاسماك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار بـ 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى بـ 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 280 الى 330 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 260 الى 300 جنيه للكيلو .

وجدير بالذكر ان اسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع ايام الاسبوع يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس والاحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا والاثنين مدينة طاميه وقرى اللاهون وابوكساه وهريت والثلاثاء سوق مدينة ومركز الفيوم وقرية قلمشاه والاربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون والخميس مدينة ومركز ابشواى ومدينة ومركز اطسا وقرية مطرطارس والجمعه مدينة الفيوم بالاضافة الى السويقات اليومية فى القرى .