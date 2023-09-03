ارتفاع البلدي.. سعر الفول صباح اليوم الاحد في الأسواق ولدى التاجر

أسعار الفول.. شهدت أسعار الفول خلال ساعات العمل الأولى اليوم الأحد في الأسواق المصرية لدى التاجر تباينا، وسجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي ارتفاعًا اليوم، نحو 30.000 جنيه للطن.

وسجل سعر الفول الاسترالي ارتفاعًا طفيفًا لدى التجار بلغ نحو 24,000 جنيه للطن .

ويعد سعر الفول البلدي، من الكلمات التي تتصدر باستمرار محركات البحث، إذ يعد من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

وبالتالي تواصل "بوابة الوفد الإلكترونية"، رصد ومتابعة أسعار الفول البلدي والمستورد اليوم الأحد، حيث إن الفول يُعد من الحبوب الغذائية التي لا غنى عنها وخصوصًا في مصر وذلك بسبب اعتباره مكون أساسي في وجبة الإفطار المعتادة لكل المواطنين، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الفول اليوم الاحد في الاسواق ولدى التاجر

الفول

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 30,000 جنيهًا للطن.

كما سجل سعر الفول الاسترالي ثباتًا لدى التجار بلغ نحو 24,000 جنيه للطن .

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2023 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة أسواق للمعلومات تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.