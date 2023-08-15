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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيتى كلوب العبور ينظم حفلا غنائيا للمغرب محمود العسيلي الخميس المقبل

بوابة الوفد الإلكترونية

يشهد نادى سيتي كلوب العبور الخميس المقبل حفلاً غنائيًا كبيرًا يحيه المطرب النجم محمود العسيلى، بمشاركة فرقة روح الشرق. 
وتنظم مجموعة أندية سيتى كلوب يوما ترفيهيا لأعضاء سيتى كلوب العبور قبل الحفل، يتضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.
يعتبر حفل محمود العسيلى الذي يستضيفه سيتي كلوب العبور، ثانى الحفلات التي تنظمها أندية سيتي كلوب المنتشرة بجميع المحافظات هذا الصيف تدريجيًا في مختلف الفروع، وكانت البداية بحفل غنائى ضخم في سيتى كلوب طنطا الجمعة 28 يوليو الماضى ، أحياه المطرب النجم بهاء سلطان بحضور 10 آلاف ، وسيكون الحضور مجانيًا لأعضاء أندية سيتى كلوب.
وتسعى أندية سيتى كلوب لخروج حفلات  City festival بصورة مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لنيل رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير. 
وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم.

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