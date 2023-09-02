هل تنتهي صلاحية السكر؟.. أطباء يكشفون مفاجأة|طرق صحية للحفاظ على جودته

نفى الأطباء أسطورة شائعة عن السكر، حيث يعتقد معظم الناس أنه لا يفسد مثل الأطعمة الأخرى القابلة للتلف، وذلك لأن السكر مادة مستقرة للغاية وذات محتوى رطوبة منخفض، مما يجعلها أقل ملاءمة لنمو الكائنات الحية الدقيقة المسببة للفساد، لذا قد لا تفسد الخصائص الطبيعية للسكر بهذه السهولة.

عوامل خارجية تؤثر على طعم وصلاحية السكر

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، هناك بعض العوامل الخارجية التي قد تؤثر على طعم ونوعية السكر الأبيض على مدى فترة طويلة من الزمن، والتي نستعرضها إليك فيما يلي..

عوامل خارجية تؤثر على طعم وصلاحية السكر

1- التكتل

يؤدي حفظ السكر في مكان مفتوح أو تعريضه للهواء إلى امتصاص الرطوبة بسرعة، مما يسبب تكتل هذه العناصر الأساسية في المطبخ، وفي معظم الحالات، قد يؤدي التخزين غير المناسب أو الظروف الجوية الحارة والرطبة إلى تدهور جودة السكر ويصبح من الصعب استخدامه.

2- تغير في النكهة

السكر المخزن مع مكونات ذات رائحة نفاذة وقوية قد يؤدي إلى التقاط النكهات مما قد يؤثر على طعم السكر، لذا من الضروري تخزين السكر في أوعية محكمة الإغلاق والتأكد من أنها ليست محاطة بالأطعمة أو المواد الكيميائية ذات الرائحة القوية.

3- الحشرات

يجذب السكر الآفات مثل النمل إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح في حاويات محكمة الإغلاق، في حين أن الآفات لا تعني بالضرورة أن السكر منتهي الصلاحية، فمن الأفضل منعهم من الوصول إلى السكر في المقام الأول.

طرق صحية وبسيطة لضمان الحفاظ على جودة السكر وتعزيز مدة صلاحيته

1- تخزينه في مكان بارد وجاف بعيداً عن الرطوبة والروائح القوية.

2- الإحتفاظ به في وعاء محكم الغلق لمنع امتصاص الرطوبة ودخول الحشرات.

3- في حال وجود تكتلات، يجب تفتيتها وتخزين السكر بشكل صحيح لمنع المزيد من التكتل.

4- إذا أصبح ذو نكهة أو رائحة سيئة، فهذه علامة على أنه ربما تعرض لظروف غير مناسبة تسببت في تغير مذاقه ورائحته.