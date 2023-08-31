البطاطس تزيد نسبة السكر في الدم مثل الحلويات.. طبيبة توضح

غالبًا ما تبدأ أعراض مرض السكر من النوع الأول فجأة، وغالبًا ما تكون السبب وراء فحص مستويات السكر في الدم، ونظرًا لأن أعراض الأنواع الأخرى من مرض السكري ومقدمات السكري تظهر بشكل تدريجي أو قد لا يكون من السهل رؤيتها.

وقالت أخصائية التغذية ماريات موخينا إن البطاطس تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع وتزيد مستويات السكر في الدم بشكل حاد مثل أي شيء حلو.

وحذرت خبيرة التغذية موخينا في إحدى المقابلات من أن إدمان البطاطس يؤثر سلبًا على صحة الإنسان - حيث ترتبط زيادة الوزن وتطور مرض السكري بمثل هذه العادة.

وتعتبر البطاطس المطبوخة تحت ظروف المعالجة الحرارية القاسية أو المفرومة ضارة بشكل خاص في هذا الصدد، وتكتسب البطاطس المقلية والمهروسة مؤشرًا مرتفعًا لنسبة السكر في الدم (GI)، مما يشير إلى أنه بعد تناولها، سترتفع نسبة السكر في الدم بشكل حاد.

وقالت أخصائية التغذية موخينا إن مثل هذه البطاطس تزيد من مستويات السكر في الدم مثل الحلويات.

وإذا كان الجلوكوز يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم 100، فإن البطاطس المقلية لديها مؤشر نسبة السكر في الدم 95، والبطاطا المهروسة لديها 90، ورقائق البطاطس لديها 80، أي أن البطاطس تزيد من مستويات الجلوكوز في الدم بنفس سرعة السكر تقريبًا"، كما قال المتخصص لموسكو.

وشدد موخينا على أن خطر الإصابة بمرض السكري يمكن أن يكون كبيرًا جدًا إذا تناول الشخص البطاطس المصنعة يوميًا وبكميات كبيرة وبحسب الطبيب فإن البطاطس منتج عالي السعرات الحرارية إلى حد ما، وفي غياب الرياضة والنشاط البدني المكثف، سيتم تخزين الكربوهيدرات الممتصة معها على شكل دهون.

كما ذكر الطبيب أن البطاطس مصدر غني بالنشا الذي يتعارض مع امتصاص اليود المهم جداً للحفاظ على صحة الغدة الدرقية وهذا سبب آخر لتقليل استهلاكه، كما يقول خبير التغذية.