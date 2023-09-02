كندا تعتزم المساهمة في مكافحة الفساد بأوكرانيا

تعتزم الحكومة الكندية تكثيف مشاركتها في مشاريع مكافحة الفساد في أوكرانيا، حسب ما أعلنت السفيرة الكندية لدى كييف، نتالكا تسموك.

ونقلت صحيفة The Globe and Mail، عن تسموك قولها، أن كندا ستشرف على تدريب القضاة والمدققين الأوكرانيين.

وأضافت، أن "الأوكرانيين يدركون للغاية أهمية مكافحة الفساد، وأنه سيكون إصلاحاً مهماً في منظومتهم السياسية، بل يعد أحد الشروط الأساسية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت إلى أن أوتاوا تعتزم بحلول شهر أكتوبر إمداد سفارتها في كييف بالموظفين، حيث ستوظف ما يقرب من 22 دبلوماسيا، كما ستمول برامج مخصصة لاستقطاب النساء إلى عالم السياسة والمشاريع التجارية، ومشاريع إزالة الألغام.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت نهاية شهر يوليو الماضي، بأن الفساد في أوكرانيا يهدد فعالية المساعدات الأمريكية المقدمة لكييف على المدى الطويل، وأن الإصلاح يتطلب تنفيذ آليات رقابة صارمة.

فضيحة فساد تلاحق رجل أعمال أوكراني

وفي إطار حملة مكافحة الفساد المكثفة التي يشنها الرئيس الأوكراني، كشف جهاز الأمن، اليوم السبت، أن مسؤولي أمن الدولة أعلنوا أن رجل الأعمال النافذ إيهور كولومويسكي الذي يملك قناة تلفزيونية عمل بها زيلينسكي عندما كان ممثلاً، مشتبه فيه بقضية احتيال وغسل أموال.

وأوضح جهاز الأمن الأوكراني في بيان على تليغرام "تأكد أنه في الفترة من 2013 إلى 2020، أضفى إيهور كولومويسكي صفة قانونية على أكثر من نصف مليار هريفنا (14 مليون دولار) من خلال سحبهم إلى الخارج واستخدام البنية التحتية لبنوك له سيطرة عليها".

فيما نشر الجهاز صوراً لمجموعة محققين عند باب منزل كولومويسكي وظهر رجل الأعمال وهو يتسلم وثائق ويوقعها، بحسب وكالة "رويترز".

وجعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد من الأولويات، وصار كولومويسكي الذي يعد أحد أثرى أثرياء أوكرانيا أبرز شخصية تستهدفها حملة زيلينسكي.

في حين ينفي زيلينسكي وجود علاقات شخصية له مع كولومويسكي. وكان زيلينسكي قد سطع نجمه بصفته ممثلا كوميديا وأدى دور رئيس للبلاد في مسلسل أذاعته قناة تلفزيونية مملوكة لرجل الأعمال.

يذكر أن كولومويسكي هو مالك سابق للبنك الأوكراني "بريفات بنك" الذي تم تأميمه أواخر 2016 في إطار حملة تطهير كبيرة للنظام المصرفي في البلاد.

وفتش مسؤولون أمنيون في وقت سابق من العام الجاري منزل كولومويسكي في إطار تحقيق منفصل في اختلاس وتهرب ضريبي في أكبر شركتي نفط بالبلاد واللتين كان يمتلك حصتين فيهما.

وامتلك كولومويسكي مجموعة من الأصول في قطاعات الطاقة والمصارف وغيرها، وكذلك إحدى أكثر القنوات التلفزيونية تأثيرا في أوكرانيا.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كولومويسكي في 2021 "بسبب تورطه في أعمال فساد كبيرة".

وزعمت السلطات الأمريكية أيضا أن كولومويسكي وأحد شركائه أجريا عملية غسل لأموال مسروقة عبر الولايات المتحدة. وينفي كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: