لخريجي الاقتصاد والإعلام.. آخر موعد التسجيل في وظائف وزارة الخارجية

تصدرت وظائف وزارة الخارجية السعودية، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم السبت، بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية بمسمى "سكرتير ثاني" والمطلوب شغلها للرجال والنساء بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل شهادة الماجستير.

وظائف وزارة الخارجية السعودية

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا"، أن الوظائف الخالية لديها متوفرة في 12 مجال محدد وهم:

علوم سياسية.

علاقات دولية.

اقتصاد.

قانون.

دراسات دبلوماسية.

الدبلوماسية الرقمية.

أمن دولي.

حقوق إنسان

الدبلوماسية العامة.

الجغرافيا السياسية.

حل النزاعات الدولية.

إعلام “علاقات عامة”.

طريقة وموعد التقديم على وظائف وزارة الخارجية

وأوضحت وزارة الخارجية أنه سوف يتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن التقديم يتم عبر مسح الباركود.

كما لفتت الوزارة إلى أن التقديم يتم بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 13 صفر 1445هـ/ 29 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الاثنين 19 صفر 1445هـ/ الموافق 4 سبتمبر 2023م.