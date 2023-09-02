علاقة مرض النقرس على الحالة المزاجية؟ دراسة تجيب

كشفت دراسة حديثة من جامعة كولومبيا البريطانية أن زيادة كبيرة في مرضى النقرس الذين يعانون أيضًا من اضطراب المزاج، و نظرت دراستهم في 157426 مريضًا ووجدوا أن حوالي 13 مريضًا من كل 1000 شخص - سنة - تلقوا تشخيصًا لكل من النقرس والاكتئاب ، مقارنة بـ 11 مريضًا (1.1٪) لكل 1000 شخص - سنة لم يعانوا من النقرس ولكن لديهم اكتئاب.

لكن الباحثين يعتقدون أنه من الممكن أن يكون هذا الرقم أعلى هذا لأن الرجال الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالنقرس من النساء - لا يسعون للعلاج من الأعراض النفسية في كثير من الأحيان مثل النساء ، لذلك هم أقل عرضة لتلقي تشخيص رسمي للاكتئاب.

وجدت الأبحاث السابقة التي أجراها أعضاء هذا الفريق أن مرضى النقرس معرضون بنسبة 29٪ لخطر الإصابة بالاكتئاب ، اعتمادًا على مدى التحكم الجيد في حالتهم قال الباحثون إن هذا مهم لأنه لا يمكن التقليل من العبء النفسي للألم الجسدي الشديد .

هناك عوامل أخرى تلعب دورًا أيضًا

قالت ستيفاني كوليير ، حاصلة على درجة الماجستير في الطب النفسي ، ومديرة التعليم في قسم الطب النفسي للشيخوخة في مستشفى ماكلين في بلمونت ، ماساتشوستس ، وهي أيضًا معلمة في الطب النفسي في هارفارد ميديكال ، "إن الروابط بين النقرس والاكتئاب معقدة وغير مفهومة تمامًا".

مدرسة إحدى الفرضيات هي أن كلا من الاكتئاب والنقرس مرتبطان بالالتهاب، و هناك أيضًا بعض عوامل الخطر - السمنة والنظام الغذائي - التي يشترك فيها الأشخاص المصابون بالنقرس والأشخاص المصابون بالاكتئاب، و يمكن للأدوية المستخدمة لعلاج نوبات النقرس الحادة ، مثل الستيرويدات ، أن تساهم أيضًا في ظهور أعراض الاكتئاب أو تسببها ".

ويعتقد أن المستويات العالية من حمض البوليك في الدم يمكن أن تؤثر على الناقلات العصبية في الدماغ ، مما قد يساهم في الاكتئاب