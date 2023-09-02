الطيران المدنى على طريق العالمية

مباحثات مصرية يابانية أيرلندية فى مجال النقل الجوى

وزير الطيران يبحث مع سفيرى اليابان وأيرلندا التعاون المشترك فى مجال صناعة النقل الجوى

«الفريق عباس»: إمكانية فتح نقاط جديدة بأيرلندا تماشيا وخطة مصر للطيران بالتوسع فى شمال غرب أوروبا

إعادة تشغيل الخط المباشر إلى العاصمة اليابانية طوكيو

«أوكا هيروشى»: اليابان تحرص على توسيع التعاون والشراكات الاقتصادية المهمة فى ضوء مسيرة التنمية التى تشهدها مصر

«نولا أوبراين»: دور محورى للطيران المصرى لدعم راغبى السفر من وإلى مصر.. ونتطلع لفتح نقاط جديدة

استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، «نولا أوبراين» سفيرة دولة أيرلندا لدى مصر، لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس حلمى بالسفيرة الأيرلندية نولا أوبراين،، موضحًا أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التى تجمع البلدين فى كافة المجالات وبخاصة فى مجال النقل الجوى، مشيرًا إلى حرص قطاع الطيران المدنى على تعزيز سبل التعاون المشترك ودعم الشراكات الفعالة مع جميع الدول الأوروبية.

هذا وقد تناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والتى جاء من بينها تعزيز التنسيق المشترك والجهود البناءة بين البلدين من خلال تبادل الخبرات المصرية الأيرلندية وتنشيط حركة السفر والشحن الجوى لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية بين الجانبين، فضلًا عن تقديم سبل التعاون والدعم الفنى فى مجال أعمال الصيانة لخدمة بعض شركات الطيران الإيرلندية.

<< القاهرة.. دبلن

كما استعرض الجانبان أهم التطورات المتعلقة بتنشيط الحركة الجوية والسياحية، خاصة أن شركة مصر للطيران تقوم بتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الأيرلندية دبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية، ودراسة إمكانية فتح نقاط جديدة بأيرلندا وفقًا لسياسة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطة الشركة الوطنية مصر للطيران بالتوسع فى شبكة خطوطها الجوية فى شمال غرب أوروبا، وأكد الجانبان أهمية استمرار بذل الجهود الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التى تخدم البلدين.

ومن جانبها أعربت السفيرة الأيرلندية عن سعادتها بهذا اللقاء.. مشيدة بالتعاون والتنسيق الدائم مع قطاع الطيران المدنى المصرى ودوره المحورى فى تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لراغبى السفر من وإلى مصر، معربة عن تطلعها إلى فتح نقاط جديدة بين البلدين بما يلبى متطلبات السوق الأيرلندى ويدعم الشراكات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة ويخدم حركة السفر والشحن الجوى من وإلى إيرلندا.

<< مصر واليابان

كما استقبل الفريق محمد عباس حلمى «أوكا هيروشى»، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له لبحث آفاق التعاون المشترك ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدنى، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران.

هذا وقد تناول اللقاء استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمشروعات التطوير فى المطارات المصرية؛ والتى جاء من بينها متابعة آخر مستجدات مشروع مبنى الركاب رقم (2) بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» والذى يأتى فى ضوء خطة الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى «مطارات صديقة للبيئة» من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئى، كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الفعال فى العديد من المشروعات والتى من المخطط أن تنفذها وزارة الطيران المدنى خلال الفترة القادمة، فضلًا عن مناقشة سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.. حيث من المقرر أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بإعادة تشغيل خطها المباشر من مدينة القاهرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل بواقع رحلة أسبوعيًا.

<< أنشطة الطيران المدنى

وخلال اللقاء أكد الفريق محمد عباس حلمى عمق العلاقات المصرية اليابانية الممتدة على مر العصور؛ حيث أن البلدين تربطهما شراكات هامة تعود لصالح الجانبين، مشيدًا بالجهود المشتركة والتعاون الفعال فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، ومعربًا عن تقديره وثقته التامة بالاستفادة من الخبرات اليابانية فى مجال تطوير المطارات بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المجالات.

ومن جانبه، أشاد السفير اليابانى بالتعاون المثمر مع الجانب المصرى، معربًا عن سعادته بقرب الانتهاء من مشروع مبنى الركاب الصديق للبيئة بمطار برج العرب والذى يحظى باهتمام ودعم كبير من الجانبين، لافتًا إلى أن اليابان تحرص على توسيع نطاق مجالات التعاون المختلفة والشراكات الاقتصادية الهامة بشكل كبير فى ضوء مسيرة التنمية التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.