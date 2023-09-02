عبدالسند يمامة: سأعيد صياغة الدستور حال الفوز في انتخابات الرئاسة                     

قال الدكتور عبدالسند يمامة ، رئيس حزب الوفد، إن دستور 2012 و2014 بصمة إخوانية ، وإذا قدر لي الفوز في الانتخابات الرئاسية سأعيد صياغة الدستور.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة، خلال حديثه مع الدكتور محمد الباز ، في برنامج آخر النهار، أن جماعة الإخوان توغلوا في لجنة وضع الدستور برئاسة حسام الغرياني ورفعت دعوى ببطلانها.

وأكد أنه كان المصري الوحيد ضمن فريق العمل في قضية أحداث 11 سبتمبر، وقرأت 7 دساتير للمقارنة بينها وبين الدستور المصري، وترجمت الدستور الألماني والإسرائيلي إلى الإنجليزية حتى أتمكن من الإطلاع عليه.