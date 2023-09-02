بعد مواجهات دامية.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 39 لاجئا إريتريا

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كساء اليوم السبت، 39 شخصًا من اللاجئين الإريتريين، فيما أكدت أن طواقمها في تل أبيب تمكنت من السيطرة على "أعمال شغب" أثارتها مجموعة من اللاجئين.

وجاء في بيان الشرطة: "تمكنت طواقمنا من السيطرة على أعمال الشغب التي أثارها لاجئون إريتريون في الجزء الجنوبي من مدينة تل أبيب، حيث شاركت طواقم الشرطة خلال الساعات الماضية في تفريق المتظاهرين في عدة مناطق بتل أبيب".

وأضاف البيان: "ونتيجة لجهود الشرطة تم القبض على 39 منتهكا للنظام العام، عثر بحوزتهم على هراوات وغاز مسيل للدموع وبنادق صعق، وتواصل الشرطة اعتقال المشتبه بهم في أعمال الشغب والحفاظ على النظام في جنوب المدينة".

وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة في وقت سابق من اليوم السبت بين قوات الأمن الإسرائيلية والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب، أدت لإصابة 27 شرطيا، وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المظاهرة خرجت احتجاجا على مهرجان نظمته السِّفَارة الإريترية في شارع ياد هاروتز بالمدينة، وأن المتظاهرين هم من طالبي اللجوء المعارضين للنظام في إريتريا.

وتحولت المظاهرة إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، حيث تم رشقهم بالحجارة والألواح الخشبية وأكياس القمامة.

وتعاملت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بعنف شديد مع طالبي اللجوء الأفارقة، واستخدمت سيارات المياه وقنابل الغاز المسيل والرصاص المطاطي، بعد أن أكدت أن تجمّعات المتظاهرين هي غير قانونية، وطالبت بإخلاء الشارع.

وأجرى المفتش العام للشرطة وقائد منطقة تل أبيب تقييمًا للوضع، تقرّر بموجبه إرسال مئات عناصر الشرطة للمنطقة، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.

كما طلبت الشرطة، السكان الذين لا علاقة لهم بالحدث الابتعاد عن نطاق المصادمات.

نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب

ومع تصاعد المواجهات في تل أبيب، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال قوات ضخمة لاستعادة النظام في تل أبيب، بعد أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة اليوم السبت.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، إن نتنياهو "تلقى تحديثا من وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة بشأن الاضطرابات، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام".

وكانت الشرطة تحاول صدّ متظاهرين اجتاحوا حواجز أمنية أمام السفارة الإريترية من أجل وقْف تنظيم فعالية كانوا قد طلبوا في وقت سابق من السلطات الإسرائيلية إلغاءها.

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