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الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. د. عبدالسند يمامة: المسئولية وحب الوطن وراء ترشحي لانتخابات الرئاسة

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

  تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الدكتور عبدالسند يمامة في حوار مع "الفجر": المسئولية وحب الوطن وراء ترشحي لانتخابات الرئاسة".

  يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 الدكتور عبدالسند يمامة في حوار مع "الفجر": المسئولية وحب الوطن وراء ترشحي لانتخابات الرئاسة 

 جذب الاستثمارات مرهون بتحقيق المزيد من الديمقراطية 

 مصر تعاني من أزمة اقتصادية وتغيير السياسات ضرورة حتمية 

 حقوقنا المائية خط أحمر ومفاوضات السد الإثيوبي غير مرضية 

 د. وجدي زين الدين يكتب: لماذا اختار الوفد عبدالسند يمامة مرشحًا لانتخابات الرئاسة؟

  "السيسي": مصر ملتزمة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا

  ارتفاعات جديدة في أسعار منتجات الألبان والعصائر

  المزارعون يطالبون الحكومة بتحديد أسعار القمح

  الليلة.. اختيار أفضل لاعب في أوروبا 

 الأمم المتحدة تحذر من اقتراب الحرب النووية 