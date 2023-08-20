الامتناع عن تناول وجبة الإفطار يهدد الجسم بـ 5 أمراض خطيرة.. احذر

حذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر الإمتناع عن تناول وجبة الإفطار، حيث ثبت علميًا أن هذه العادة السيئة تُعرضنا للإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية التي تضر وظائف الجسم الحيوية، نافية ما يزعمه البعض حول أن تجنب تناولها يساعد على فقدان الوزن الزائد.

مخاطر الإمتناع عن تناول وجبة الإفطار

ووفقًا لما ذكره موقع "everydayhealth" الطبي، قد يتخيل العديد أن تجاهل وجبة الإفطار قد يكبح الشهية وبالتالي يُخلصهم من الوزن الزائد، ولكن هذا الاعتقاد يعد من أكثر الأشياء الخاطئة.

مخاطر الإمتناع عن تناول وجبة الإفطار

وأشارت الدراسة إلى أن وجبة الإفطار تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التي يتجاهلها البعض، وفيما يلي نستعرض أبرزها حسبما أوضح أطباء التغذية:

1- التخلص من السمنة لأنها تساعد في ارتفاع نسبة حرق الدهون في الجسم، وتعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

2- الوقاية من الأمراض المناعية لأنها تقوي الجهاز المناعي.

3- تنشيط العقل، وتعزيز قدرته على الإنتاج.

4- تنظيم نسبة السكر والضغط والكوليسترول في الجسم.

5- تجنب الشعور بالتعب والإرهاق، لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم.