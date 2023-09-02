كريم عبد العزيز نمبر وان.. "بيت الروبي" يسجل أعلى إيرادات بتاريخ السينما

استطاع فيلم “بيت الروبي” بطولة النجم كريم عبد العزيز أن يحقق إيرادات بلغت 127 ملايين جنيهًا، وذلك منذ طرحه فى السينمات، ليسجل أعلي إيرادات فى تاريخ السينما المصرية حتي الآن، وأصبح كريم عبد العزيز نمبر وان فى السينما، بجانب تألقه الكبير فى الدراما.

قصة الفيلم:

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث الكثير من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

أبطال فيلم بيت الروبي:

فيلم “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبدالرحمن توتة، ومصطفى أبوسريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

كان أبدي المخرج بيتر ميمي، سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي” الذي يعرض حاليًا فى السينمات، إذ كتب عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: “إيرادات فيلم بيت الروبي أمس فقط تخطت الـ 10 ملايين جنيه.. ده رقم أول مرة يحصل فى السينما.. الحمد لله أن الفيلم لمس الناس.. الحمد لله”.

بينما أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي”، الذي نافس فى موسم عيد الأضحي بجميع دور العرض السينمائية.

أكد كريم محمود عبدالعزيز فى تصريحات تليفزيونية: "كنت قاعد مع المخرج بيتر ميمي وقالي فيه فيلم مع كريم عبدالعزيز فقولتله خلاص موافق عشان عارف الفيلم أكيد هيبقى حلو وأستاذ كريم عبدالعزيز بيحاول دايمًا ينتقي أفلامه وتكون محترمة وحلوة وتكون صالحة لكل الناس، وعائلية ودي حاجة كويسة وأكيد هيبقى فيلم حلو، وطبعًا أكيد بيتر بيعمل أفلام حلوة".

فيلم بيت الروبي

أضاف: "كريم عبدالعزيز قمة في الاحترام والاحتراف وكل حاجة، والعلاقة بسيطة وسهلة وحلوة وسلسة، وفيلم معمول على الرايق، والمنافسة مبشوفهاش، ومفيش منافسة بين حد وحد، لأن كل واحد ليه تفاصيل وجمهوره".

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز:

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار.

فيلم بيت الروبي

الفيلم إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

أكد الفنان كريم عبد العزيز أن جيله كبر على أعمال الزعيم عادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد زكي وغيرهم.

وأضاف: "اتعلمنا منهم خلاف الالتزام حبك لشغلك واتعلمنا اننا مش رايحين نمثل احنا بندخل بيوت وبنأثر في الناس والغلطة لا تغتفر في هذه المهنة مينفعش تبقى فنان وانت مش على دراية باللي بيحصل في بلدك".

وأبدي كريم عبدالعزيز أمنيته لتكريم مشوار الفنان عادل إمام، قائلًا: "نفسي أكرم عادل إمام العظيم اللي كبرنا كلنا على مدرسته وأفلامه وبعتبر نفسي من ولاده وعلاقته بوالدي قديمة جدا وولاده إخواتي ومثلت معاه المشبوه وهو أسطورة من أساطير الفن".

وأوضح كريم عبدالعزيز أن علاقته بالسوشيال ميديا حديثة وتقتصر على العمل فقط قائلا: "السوشيال ميديا فادت الكوكب وزي ما ليها ايجابيات ليها سلبيات وبقيت أجتهد في استخدام السوشيال ميديا ولكني بحب الخصوصية بشكل عام وبستخدمها لشغلي بس وأي شيء بيزيد عن حده بيتقلب لضده".

وقال كريم عبدالعزيز إنه يستمع إلى فيديوهات النقد الفني والمحتوى عبر الانترنت موضحًا: "بشوفهم وبحبهم جدا بس بعتبرهم جمهور وبعتبر ده وجهة نظر حلوة جدًا وبتوضح نقط وخطوط حمراء".

وأشار كريم عبد العظيظ إنه كان مرعوبًا من شخصية يحيى راشد فى فيلم “الفيل الأزرق"، أما شخصية أحمد كيرة في كيرة والجن هي أول شخصية حقيقية يقدمها في مشواره معبرا عن سعادته للقيام بهذه الشخصية.

كما كشف كريم عبدالعزيز علاقته بالفنان أحمد عز الذي اكتشفه وأصبح صديقَا مقربا له بعدما عملا سويا في فيلم كيرة والجن، وأشار إلى أن بينهما صفات مشتركة عديدة شخصية وعلى مستوى التعامل مع الفن واحترام الجمهور المهنة.

وعبر كريم عبدالعزيز عن أمنيته أن يحقق مسلسل "الحشاشين" في رمضان 2024 النجاح الذي ينتظره الجمهور منه، مادحَا في المخرج بيتر ميمي قائلًا: ده أخويا ومن أقرب الناس لقلبي".

وقال كريم عبدالعزيز إلى أن الأفلام الأقرب لقلبه في مشواره هم (أبوعلي، واحد من الناس، أولاد العم، كيرة والجن، وبيت الروبي)، ولكن كل أعماله مهمة ولا يمكن إنكار أي عمل منهم.

أعرب الفنان كريم عبد العزيز سعادته بتصدر 3 أفلام له شباك التذاكر في السينما المصرية، قائلا: هذه الألقاب بالنسبة لي رعب وخوف ومسئولية وطول الوقت لازم يكون عندك طموح وعاوز تكبر.. لكن الإحساس الحقيقي إنه رعب تفضل عند حسن ظن الجمهور ومحافظ على أرقامك والإيرادات دي مسئولية مبتنيمش".

وأضاف كريم عبدالعزيز: "عمر الفنان بيطول مع التنويع لإن الجمهور بيصاب بملل لو مقدمتلهوش جديد وحاجات غير متوقعة".

وأشار كريم عبد العزيز إلى أنه يضع بصمة في أعماله بالاتفاق مع المخرج موضحًا: "البصمة بتبقى مكتوبة على الورق لإن المؤلف بيبقى عارف الطريقة اللي بتبقى لايقة على كريم أكتر.. ولإن أنا مخرج أساسا وصاحب العمل هو المخرج ولكن اتعلمنا من الأساتذة الكبار إني أقول وجهة نظري وملحوظاتي وكل شيء ولو محصلش اتفاق انت بتعتذر وهو بيرشح ممثل آخر.. لكن لما نوصل للتصوير بننفذ اللي اتفقنا عليه".

وكشف الفنان كريم عبدالعزيز سر تأجيل مسلسل "الحشاشين" في رمضان الماضي، قائلا: "صورنا العام الماضي، ولكن المسلسل كبير جدا ومحتاج لمصاريف جبارة، وكان لا بد من تأجيله ليتم إنتاجه بشكل صحيح، حيث أقدم شخصية صعبة جدا".

وأضاف الفنان كريم عبدالعزيز أنه يستعد للجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره في فصل الشتاء المقبل.

وأشار أنه حاليًا فى مرحلة التحضيرات لفيلم "الفرعون الصغير" وسيتم طرحه خلال عام 2025، بعد فيلم الفيل الأزرق 3.

ولفت كريم عبدالعزيز إلى نيته للعودة إلى العمل مع الفنانة منى زكي بعد مرور 14 عامًا على آخر عمل قدماه سويًا وهو فيلم "ولاد العم".

وقال كريم عبدالعزيز: "أنا أعد لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة.. وقررنا أنه بعد مضي 14 سنة منذ آخر تعاون بيني وبين منى، سنقوم بإصداره في العام المقبل".

ونوه الفنان كريم عبدالعزيز عن رغبته في تقديم شخصية صعيدية لم يسبق له تجسيدها من قبل، على الرغم من احترامه الكبير للجنوب، وسيقدم هذه الخطوة قريبًا ولأول مرة من تأليف عبدالرحيم كمال.

تصدر الثنائي الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة منى زكي، التريند على مواقع السوشيال ميديا وموقع جوجل وتويتر، وذلك بسبب عودة التعاون بينهما من جديد فى فيلم “لعب عيال” بعد مرور 14 عامًا على آخر تعاون جمع بينهما فى فيلم "ولاد العم".

وكان أعرب النجم كريم عبد العزيز عن سعادته بالتعاون مجددًا مع الفنانة الكبيرة منى زكي في فيلم "لعب عيال" إخراج طارق العريان، بعد 14عاما منذ أن قدما آخرأعمالهما فيلم "ولاد العم".

وأكد كريم عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية: "بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة، واتخضينا إن بقالنا 14 سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى والسنة اللي جاية هيطلع".

وأضاف أنه يتمنى تقديم شخصية "الصعيدي"، موضحا: "عايز أعمل شخصية الصعيدي جدا لإنى عمرى ما عملتها، ولأول مرة هقدمها قريبا من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال".

وتبدأ الفنانة مني زكي تصوير فيلمها السينمائي الجديد “لعب عيال” أمام النجم كريم عبدالعزيز خلال شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يجمع فيلم "لعب عيال" بين مني زكي وكريم عبدالعزيز بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمها لفيلم “ولاد العم” عام 2009.

لعب عيال

كما تنتظر النجمة مني زكي عرض "القاهرة مكة" ديسمبر المقبل، بعد أن حددت الشركة المنتجة للفيلم موعدًا نهائيًا لطرحه بدور العرض السينمائية، بعد عدة تأجيلات.

قصة القاهرة مكة

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة تسافر لأداء فريضة الحج، وتسعى خلال رحلتها إلى التوبة عما ارتكبته من أخطاء في الماضي. وتضطر هذه المرأة إلى التواصل مع أشخاص من ماضيها لجمع مبلغ من المال، ويخوضون رحلة مشوقة مليئة بالتحديات والصعاب.

أبطال القاهرة مكة

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وغيرهم. والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وكانت حصدت النجمة منى زكى جائزة أفضل ممثلة، بتصويت الجمهور، عن مسلسل "تحت الوصاية"، فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

وأكدت مني زكي قائلة: "خدت جائزتين كده، وخايفة أوى وغمرتونى بحبكم وشكرًا جدًا"