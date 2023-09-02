شرب 3 فناجين قهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض

يمكنك شرب ما يصل إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا، وبحسب ما قال الخبير إيجور ستيبانيوكوف في مقابلة إن الكمية اليومية من الكافيين المستهلكة يجب ألا تتجاوز 400 جرام.

يحتوي كوب واحد سعة 250 مل من القهوة المخمرة على حوالي 95 ملغ من الكافيين لذلك، فإن تناول كمية معتدلة من القهوة هو 3-5 أكواب يوميًا.

القهوة تقلل خطر الإصابة ببعض الأمراض

وأشار الخبير، إلى الدراسات، إلى أن شرب القهوة بمثل هذه الكميات يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك أنواع مختلفة من السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض باركنسون، والسكري من النوع الثاني.

عند تناول جرعات أكبر من الكافيين، هناك قابلية للقلق والأرق وعدم انتظام ضربات القلب، وأوصى الخبير الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بالحد من كمية الكافيين التي يستهلكونها.

وبعض الناس لا يتحملون كميات كبيرة من الكافيين بشكل جيد - فهم يعانون من العصبية والقلق ومشاكل في النوم، وأشار ستيبانيوكوف إلى أنه يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم أيضًا الحد من استهلاك القهوة.

كما لفت الانتباه إلى أن إضافة الحليب إلى القهوة يزيد بشكل كبير من محتواها من السعرات الحرارية، إن إضافة السكر أو الكريمة أو الحليب يمكن أن يضيف سعرات حرارية بسرعة، وملعقة كبيرة من القشطة تحتوي على 52 سعرة حرارية، وملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم تحتوي على 9 سعرة حرارية.

وقد أطلق على الموكا والقهوة مع الآيس كريم واللاتيه اسم مشروبات القهوة ذات السعرات الحرارية الأعلى، وحقيقة أن الناس غالبًا ما يشربون أكوابًا كبيرة من مشروبات القهوة الحلوة تضيف أيضًا سعرات حرارية، وهذه العادة تساهم في ظهور الوزن الزائد، وصرح إيجور ستيبانيوكوف أن الأكثر فائدة للصحة هو شرب القهوة البسيطة المحلاة بأقل قدر ممكن.