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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. تنفيذ وصلات مياه شرب بقرى أبو حماد

تركيب وصلات المياه
تركيب وصلات المياه

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن فرع الشركة بأبو حماد استكمل إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية بقرى الملاك والنمرة والحرية ورمسيس وأبو عزباوي والكوبري وذلك بمركز ومدينة أبو حماد.

 وأوضح أن ذلك يأتي بالتعاون مع مؤسسة أبواب الصدقة، وفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة والمؤسسة، وتأكيدا للدور المجتمعى للشركة.

وأكد أبو حلاوة، بأن الشركة قامت بدراسة كل حالة على حدا، من خلال المعاينة على الطبيعة، فى وجود ممثل الجمعية ذلك للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم الذى توفره الشركة.

وأوضحت الدكتورة مي عزت مصطفى، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بمياه الشرقية، بأن الشركة تقدم جميع التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين، لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كل المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الاولى بالرعاية.