مستنيكم في أجمد يوم بصيف 2023.. رامي صبري يروج لحفله بشبين الكوم

حرص الفنان رامي صبري، على الترويج لحفله فى شبين الكوم، والذي من المقرر إقامته الخميس المقبل.

وشارك رامي صبري جمهوره البوستر الدعائي للحفل، وكتب رامي عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: “رامي صبري City Festival شبين الكوم يوم الخميس 7 سبتمبر، موسيقى ومسابقات وألعاب City Festival وCoke Studio اللي اتعودتوا عليها وحافظينها، مستنينكم في أجمد يوم في صيف 2023 في شبين الكوم”.

وكان حقق رامي صبري نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة “اضحك” التي تجمعه مع روبي، وهي من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وتسجيل أمير ناثان، وجيتار أحمد حسين، وأوكورديون وائل النجار، وجرى التسجيل في أستوديو Music Yard، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.

وكان قدم النجم رامي صبري أغنية جديدة من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب، وتحمل عددًا من المفاجآت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكان طرح رامى صبرى مؤخرًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.

وكانت تخطت مشاهدات الأغنية حاجز 2 مليون مشاهدة على مدار أسبوعين، كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل.

رامي صبري

وتقول كلمات الأغنية :-

يا ملكِ الفرفشة

والروقان والنعنشة

قبلك دُنيتي كانت صورة مِنغمشة

عمايلك مُدهشة معششة في قلبي أعمل إيه

يا ملكِ الفرفشة

والروقان والنعنشة

تضحك لي الضحكة أروق وأصفىّ تعدِل مزاجي قوام

إنت إخترعت إزاي وصفة بتجمِل الأيام

يا خاطفني حتة دين خطفة يا بو أحلى كلام

إنت اللي وجودك يبسِطنا ده كلام خلاص معروف

إنت مهنينا مسيطنا وخرجت ع المألوف

خليتنا في السماء عليتنا إتفضل شوف

يا ليالي

ويشار إلى أن أغنية يا ليالي، آخر أعمال روبي، وهي ديو مع الفنان أحمد سعد، كلمات فلبينو وألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت وميكس وماستر هاني محروس، وتم تصوير الكليب على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أحمد عبد الواحد.