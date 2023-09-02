إطلاق اسم "سميحة أيوب" على الدفعة الثانية لورشة إعداد الممثل أبطال مسرحية "فوتوغرافيا"

رحبت سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب " بمبادرة إطلاق اسمها علي الدفعة الثانية لورشة إعداد الممثل الشامل التي تنظمها " تركواز كاستنج ستديو " والمقرر تقديم عرض تخرجها " فوتوغرافيا " في الثامنة مساء الخميس القادم الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ ، على مسرح طيبة بمدينة نصر .

من جانبها عبرت الفنانة القديرة سميحة أيوب عن سعادتها بإطلاق اسمها علي الدفعة التي تشهد تخرج ٤٥ ممثلا وممثلة جدد من خلال عرض مسرحي جديد يكتب لهم شهادة ميلادهم علي خشبة المسرح المصري ، و ثمنت سميحة أيوب اختيار الأجيال الجديدة من شباب المسرح المصري لها و لدورها في حركة المسرح المصري عبر سنوات طويلة ، مؤكدة دعمها المستمر لشباب المسرحيين ، وحرصها علي متابعة عروضهم وأعمالهم الجديدة .

سيدة المسرح العربي

بينما قال المخرج والكاستنج دايركتور أحمد تمام - المدير الفني للمشروع - أن دفعة الفنانة القديرة " سميحة أيوب " سوف تسعي لأن تكون جديرة بثقة سيدة المسرح العربي ، وتعمل حاليا في بروفات مكثفة تصل فيها الليل بالنهار لتقديم عرض متميز ومبهر ، مؤكدا أن مشروع الورشة سيستمر في دعم ورعاية الطاقات الشابة الجديدة وتدريبها بالشكل الجيد الذي يعد إضافة و استكمالا لدور الدولة في دعم الشباب و منحهم الفرصة المناسبة .

يذكر أن العرض المسرحي " فوتوغرافيا " ، والمقرر عرضه للجمهور لمدة يومين بمشاركة 45 وجها جديدا من خريجي الدفعة الثانية لورشة إعداد الممثل الشامل دفعة سيدة المسرح العربي " سميحة أيوب " ، والتي يتم تنظيمها للعام الثاني علي التوالي بعد نجاح الدفعة الأولي في تقديم مسرحية " في حتة تانية " بحضور جماهيري ونقدي لافت ، فضلا عن اهتمام عدد من النجوم بالمشروع ودعمه بالحضور ، بعد تحقيقه لردود أفعال قوية أثنت علي العمل .

و أضاف تمام ، أن العرض الذي يرفع الستار عنه الخميس ٧ سبتمبر علي مسرح "جراند طيبة " بمدينة نصر ، يعرض ليومين متتاليين ( الخميس والجمعة 7 و ٨ سبتمبر 2023 ) ، وسيتم افتتاحه وسط حضور ضخم لعدد من الفنانين علي رأسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب المقرر تكريمها خلال اليوم الأول ، و نجوم الإخراج التليفزيوني و صناع و منتجي الدراما في مصر للاحتفاء بالتجربة الهادفة إلي تقديم جيل جديد من الفنانبن الجدد .





" فوتوغرافيا " تأليف سامح عثمان ، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى ، ديكور مصطفي حامد ، إكسسورات و أزياء سماح نبيل ، إضاءة إبراهيم الفرن، ، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبو الغيط وأحمد مدني ، إشراف عام أحمد مسعود ، إنتاج عبد الرحمن تمام و أحمد تمام ، إخراج سامح بسيوني.