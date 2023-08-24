"فورناكس".. اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا| كل ما تريد معرفته عنها

اكتشف مجموعة علماء أمريكيون واحدة من أحدث سلالات كورونا التي تم التعرف عليها من قبل الهيئات الصحية وهي متغير FL.1.5.1 الملقب بـ فورناكس "Fornax".

كل ما تريد معرفته عن "فورناكس" أحدث سلالات كورونا

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، أعلن مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي CDC، أن سلالة فورناكس هي ثاني أكبر سلالة بنسبة 13.3% من الإصابات في الولايات المتحدة، بعد المتغير إيريس الجديد.

كل ما تريد معرفته عن "فورناكس" أحدث سلالات كورونا

وقد تضاعف FL.1.5.1، الذي أطلق عليه عالم الأحياء ومتتبع كورونا رايان جريجورى، اسم "Fornax"، تقريبًا عن الأسبوع السابق عندما كان يقدر بنحو 7.1% من المتغيرات المتداولة.

وبحسب شبكة سي بي إس الأمريكية، إن FL.1.5.1 وEG.5 هما من نسل XBB المختلف الذي يشترك في طفرة تعرف باسم F456L، ويبدو أن هذه الطفرة تساعدهم على الانتشار أكثر من أقرانهم من الفيروسات الأخرى.

ووفقًا لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، كان EG.5 مسئولاً عن 20.6% من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس، وهو ما كان أكثر من أي فيروس سارس منتشر آخر.

ويتتبع خبراء الصحة الآن ثلاثة متغيرات جديدة للفيروس التاجى خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهى سلالة FL.1.5.1 أو Fornax وسلالتى eg5 و ba.6.

يبدو أن أعراض متغيرات فيروس كورونا EG.5 وFL.1.5.1 هي نفسها إلى حد كبير، وحتى الآن، لا توجد تغييرات جذرية في الأعراض الناجمة عن هذه المتغيرات الجديدة، مقارنة بأقاربها السابقين من متغيرات أوميكرون، في الوقت الحاضر، تشمل الأعراض الشائعة التهاب الحلق وسيلان أو انسداد الأنف والسعال مع أو بدون البلغم والصداع.

جدير بالذكر أن شركة موديرنا الأمريكية قد أعلنت أن بيانات التجارب السريرية الأولية تؤكد أن لقاحها المُحدث لكورونا أظهر دفعة كبيرة في تحييد الأجسام المضادة ضد متغيرات EG.5 (Eris) وFL.1.5.1 (Fornax)." لذا، قد يكون لقاح كورونا المحدث من موديرنا فعالاً ضد المتغيرات المنتشرة.