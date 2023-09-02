15 عامًا لـ3 أشقاء وغرامة 5 آلاف جنيه لاتجارهم بالمواد المخدرة بالصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برأسة المستشار محسن حلمي غراب وأمين سر سعيد برغش، في القضية المقيدة برقم 16890 لسنة 2022.

بمعاقبة كل من نصار مسلم سويلم 36 عامًا، عامل، مقيم بالصف، و"رائد مسلم سوسلم" 23 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، و"عبدالله مسلم سويلم" 19 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، بالمشدد 15 عامًا وتغريم كلاً منهم خمسة الف جنيه وإلزامهم بالمصروفات.

وذلك لإتجارهم في المواد الامخدرة "هيروين" وحياذتهم لها في غير الأحوال المصرح لها، وحيازتهم بندوقيتين ومدفع رشاش وطلقات نارية من ذات العيار بدون ترخيص بالصف.

وذلك لأنهم في يوم 19 نوفمير من العام الماضي حازوا المواد المخدرة "الهيروين" في غير الأإحوال المصرح لها قانونيًا بقصد الإتجار، كما حازوا الاسلحة النارية بدون ترخيص، ومجموعة من الطلقات لذات الأعيرة.

وعقب تقنين الأجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم المضبوطات، كما أقروا بالإتجار في المواد المخدرة والسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما صرح المستشار أيمن محفوظ محامي بالنقد أن القانون رغب في انهاء تلك الظاهره المدمره للشباب من خلال قانون المخدرات فوضع عقوبات قاسيه جدا تصل للاعدام في التعديل الاخير للقانون المخدرات حيث طبقا لنص الماده 33 من قانون المخدرات يعاقب بالاعدام كل من جلب او صنع اي مواد مخدره تخليقية او حاز مخدرات بقصد الاتجار او ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لاتقل مدته عن 3 سنوات وحتي السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها.ات بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد جواهر المخدرات المنصوص عليها سلفا. او حيازه مواد للصناعه تلك المخدرات التخلقيه .

ولكن الحلول الامنيه وتشديد العقوبه ليست كافيه لانهاء ظاهره تصنيع والاتجار في المخدرات عموما وخاصه التخليقيه منها وذلك بتلافي الاسباب التي سبق ذكرها سلفا.

واهمها المراقبه الشديده علي المواد المصنع منها تلك المخدرات وتزكيه التوعيه الدينيه والاجتماعيه لابراز خطوره تلك المواد علي الشباب والاقتصاد القومي.