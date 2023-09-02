بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي.. يلا شوت، سيتم افتتاح ملعب نادي الحزم لاستضافة مباراة مهمة بين فريقي النصر السعودي والحزم، وذلك في يوم السبت الموافق 2 سبتمبر الحالي. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024. ستكون هذه المباراة من العيار الثقيل ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

تم الإعلان عن طرح تذاكر مباراة النصر ضد الحزم في دوري روشن رسميا في الساعات الماضية، وعلى الرغم من أنه يفصل بيننا وبين المباراة ساعات قليلة إلا أنه ما زال هناك بحثا بين مشجعي النصر الأوفياء والراغبين في حضور المباراة من الملعب لمتابعة العالمي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، وقد أعلن نادي الحزم عن فعاليات بانتظار الجماهير قبل المباراة، والتي نتعرف عليها معكم مع رابط التذاكر، فتابعوا معنا.

يستعد فريق النصر الأول لكرة القدم لملاقاة الحزم، يوم غدٍ السبت، وذلك يأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستقر البرتغالي كاسترو، على استدعاء البرازيلي ألكسندر تيليس لقائمة فريق النصر لمواجهة الحزم وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي غاب على إثرها عن المباريات الماضية.

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وانضم البرازيلي تيليس صاحب الـ30 عاماً، لصفوف النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي.. يلا شوت

القنوات الناقلة للمباراة

سيلعب فريقي الحزم والنصر السعودي مباراة من ضمن دوري روشن للفرق المحترفة، وستقوم بنقل المباراة قناة SSC للرياضة والتي تتخصص في نقل مباريات دوري روشن عليها حصرياً.

تشكيل نادي النصر المتوقع

قد يضع مدير نادي النصر السعودي التشكيل التالي:

يعتمد المدير الفني على اللاعب نواف العقيدي في حراسة مرمى النادي.

أما في خط الدفاع سيضع المدير 4 لاعبين وهم: سلطان الغنام ومحمد الفتيل وإيميريك لابورت وغسلان كونان.

في خط الوسط سيكون موجوداً عبد الله الخيبري وأوتافيو دا سيلفا وعبد الرحمن غريب ومارسيلو بروزوفيتش.

أما من المؤكد أن المدير الفني للفريق سيضع اللاعبين العالميين كريستيانو رونالدو واللاعب ساديو ماني.

نقاط المباراة المهمة

سيكون هناك فرق بين فريقي النصر والحزم نظراً لوجود كريستيانو رونالدو مع فريق نادي النصر السعودي لأنه هو هداف الدوري إلى الآن نظراً لإحرازه 5 أهداف، أيضاً يلعب في نادي النصر مارسيلو بروزوفيتش وهو من أفضل اللاعبين في العالم مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني، وبالرغم من أن فريق النصر بدأ دوري موشن ببداية صعبة إلى حد ما إلا أنه استعاد قدرته على الفوز وإحراز الأهداف.