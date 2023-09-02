مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، تبحث الجماهير العربية، عن القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الحزم اليوم في الدوري السعودي 2023/2024 والتشكيل، وذلك بعدما استعاد فريق النصر السعودي بقيادة رونالدو، مستواه المعهود بتحقيق الانتصار في آخر لقاءين، والعودة إلى المنافسة من جديد على دوري روشن السعودي، محققًا المركز السادس ضمن ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، لذا يرغب عشاق ومحبو كرة القدم، إلى الاطلاع على جميع تفاصيل مباراة النصر والحزم اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة فريق الحزم، وذلك مساء اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر الجاري. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن للمحترفين لهذا الموسم.

ويحتل النصر المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط جمعها 4 مباريات والتي كان أخرها مباراة الشباب والتي سجل فيها 4 أهداف دون رد حيث سجلت عن طريق كلا من كريستيانو رونالدو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عشر وأضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة الثامنة والثلاثون مع عمر الشوط الأول ثم سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 41 من نفس الشوط واختتم سلطان عبدالله الغنام الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر المباراة، فيما يحتل الحزم المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.

وحقق نادي النصر فوزين في أول 4 مواجهات بالدوري السعودي، ليجمع 6 نقاط فقط يحتل بها المركز السادس حاليا.

بداية سيئة لنجوم النصر بالخسارة في مباراتين على التوالي أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ثم الهزيمة من التعاون بثنائية بيضاء، قبل أن يعود الفريق ويحرز انتصارين في الجولتين الثالثة والرابعة على كل من الفتح والشباب على التوالي.

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كريستيانو رونالدو سجل ثلاثية في الفتح ليقود النصر لتحقيق الفوز بخماسية، قبل أن يعود ويحرز ثنائية في فوز العالمي برباعية على الشباب.

مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر والحزم اليوم في الدوري السعودي 2023/2024

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مضيفه فريق الحزم، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، على أن تُقام مباراة النصر ضد الحزم اليوم، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وحددت رابطة الأندية، موعد مباراة النصر والحزم اليوم في الدوري السعودي نسخة 2023/2024، لتبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيلة النصر المتوقعة امام الحزم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالاله العمري، تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، فوفانا، بروزوفيتش.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماني، أندرسون تاليسكا.