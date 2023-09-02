حملة تموينية على الأنشطة التجارية في مركز ديروط وضبط 10 محاضر مخالفات

بناء على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وبالتنسيق مع المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في أسيوط، تم تنفيذ حملة تفتيشية تموينية على الأنشطة التجارية والأسواق في مركز ديروط.

قامت الحملة بقيادة محمد سليم أحمد، رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين ديروط، وكامل عبدالباسط صالح، مدير عام إدارة تموين ديروط، ومحمد حسن عبدالمجيد، مفتش تموين أول بإدارة تموين ديروط، ورئيس قسم التفتيش الفني بإدارة تموين ديروط، ومحمود أنور سيد، رئيس قسم التجارة الداخلية بإدارة تموين ديروط، ومحمود حسن ذكي، مفتش تموين بإدارة تموين ديروط.

هدفت الحملة إلى المساهمة في ضبط المخالفين والمتلاعبين في قوت ودعم المواطنين، وقد أسفرت عن تحرير عدد 10 محاضر مخالفة تموينية، تشمل عدد 5 محاضر سجائر مجهولة المصدر ومحضر بيع سجائر بأسعار مرتفعة ومحضر امتناع عن بيع سجائر. وتم ضبط عدد 632 علبة سجائر مختلفة الأنواع، وعدد 1 محضر تجميع 32 شيكارة من الدقيق البلدي بهدف بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى عدم اعلان عن الأسعار في عدد 2 محضر.

وتستمر الحملة في عملها، حيث سيأتي الدور على كل مخالف، وتعمل مديرية التموين بمحافظة أسيوط دون كلل أو ملل لضبط المخالفين وتحقيق مصلحة المواطن.