سفير بريطانيا بمصر يعلق على رفض محمد صلاح الإنتقال إلي الدوري السعودي

علق جاريث بايلي سفير بريطانيا بمصر علي بقاء محمد صلاح في ليفربول حتي الأن، وفضه الرحيل إلي اتحاد جدة السعودي، رغم العروض المالية المغرية.

وقال جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصرفي تصريحاته له بملتقى توظيف وزراة التعليم العالي والبحث العلمي إنه سعيد لعدم رحيل محمد صلاح عن ليفربول، مؤكداً أنه لم يرحل إلي إتحاد جدة

وقال سفير بريطانيا في مصر:" أنا مرتاح لحد دلوقتي إن مو صلاح مسابش ليفربول ومرحش اتحاد جدة".

تفاصيل عرض الاتحاد "الخيالي" لـ محمد صلاح



يذكر أن قدَّمتْ إدارة نادي الاتحاد السعودي عرضًا خياليًا لنظيرتها في ليفربول لحسم صفقة النجم الدولي المصري محمد صلاح قبل أيام قليلة من غلق أبواب موسم الانتقالات الصيفية في المملكة.

ذكرت شبكة BBC البريطانية في تقريرها اليوم: "رغم رفض ليفربول مجددًا، نادي الاتحاد السعودي، يرفع عرضه إلى 200 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع محمد صلاح ويرفض الاستسلام حتى اللحظة الأخيرة".

كما ذكر الصحفي الشهير سانتي أونا أن العقد الذي قدمه الاتحاد للتعاقد مع محمد صلاح بلغت مدته 4 سنوات حتى 2027، وتضمَّنَ العقد حصول اللاعب على راتب يتراوح بين 500 - 600 مليون يورو كمجمل في السنوات الأربعة.

من المقرر ان يحصل محمد صلاح على امتيازات أخرى من خلال العقد مثلما حدث مع نيمار ورونالدو وبنزيما، بالإضافة لحصوله على قصر فخم في جدة.

أكد سانتي أونا أن محمد صلاح أبدى موافقته على على العرض الذي لا يقاوم؛ بشرط موافقة إدارة ليفربول على رحيله.

في حين أكد الصحفي الشهير دافيد أورنستن أن المفاوض السعودي سيستمر بالضغط اليوم وحتى نهاية الانتقالات في السعودية وفي يناير وبالصيف المقبل، إذْ إنهم يريدون بشدة الحصول على محمد صلاح.

كلوب: "محمد صلاح ليس للبيع"

شددَّ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على أن النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الفريق ليس للبيع.

شددَّ كلوب على دهشة الجميع من النشاط الكروي في السعودية لا أعرف إلى أين سيؤدي ذلك، لكنه يبدو وكأنه تهديد أو مصدر قلق، هناك فرق كبير بين العقود هنا وهناك بدرجة بلغت 100%.

اختتم المدير الفني الألماني تصريحاته قائلًا: “أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو أي شخص يجب أن يراقب ما يحدث، علينا جميعًا حماية اللعبة".