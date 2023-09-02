رئيس جامعة أسيوط يشارك في فعاليات "كن مستعدًا التوظيفي"

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، افتتاح فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وافتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، وجاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة، وذلك بالحرم اليوناني بالتحرير.



وأفاد بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور أيمن عاشور أوضح أن هذا المُلتقى يعُد أحد فعاليات مبادرة "كن مستعدًا" BeReady كأحد أنشطة برنامج" التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"؛ وهو برنامج يتم تنفيذه برعاية وزارة التعليم العالي، وبدعم من المملكة المتحدة وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مستعرضًا دور الوزارة والجامعات المصرية في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 18 ألف طالب في مبادرة كن مستعدًا من 20 جامعة مصرية.

وشهد الملتقى إلقاء كلمات لكل من الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، والسيد جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، والسيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

وجدير بالذكر أن الملتقى تضمن عددًا من الحلقات النقاشية بمشاركة نُخبة من مسئولي مختلف الصناعات لتسليط الضوء على الموضوعات ذات الصلة بالتوظيف ومنها: الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي، والانتقال من الحياة الجامعية إلى الحياة العملية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حياتك المهنية، بالإضافة إلى مواجهة الضغوطات في حياتك المهنية، والتعرف على مسئولي التوظيف في مجال الموارد البشرية.

ويضم المُلتقى عددًا من ورش العمل للتوجيه المهني، وكتابة السيرة الذاتية، ومهارات عمل المقابلات الشخصية، فضلًا عن تخصيص عدد من الأجنحة لأصحاب العمل؛ لعرض فرص التوظيف الشاغرة لديهم، لتيسير التواصل بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين الباحثين عن العمل.

وتفقد وزير التعليم العالي، المعرض المُقام على هامش المُلتقى والذي يضم أجنحة الشركات المُشاركة لتوظيف الشباب، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب والخريجين

رئيس جامعة اسيوط ووزيرا للتعليم العالي والعمل