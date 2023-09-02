السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام الحزم

النصر السعودي
النصر السعودي

يستعد النصر لمواجهة الحزم مساء اليوم في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

يسعى النصر لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في مبارياته ضد الحزم على ملعب الأخير.

يلعب فريق النصر للمرة السابعة ضد الحزم على ملعب الأخير في الدوري السعودي للمحترفين.

لدى النصر نتائجة مميزة على ملعب الحزم بعد تحقيق 4 انتصارات بشكل متتالي مقابل فوز وحيد للحزم ضد العالمي، وتعادل.

النصر لديه النصيب الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين ضد الحزم في الدوري السعودي، بعدما لعب العالمي ضده في 12 مباراة منذ عام 2008، استطاع العالمي تحقيق الانتصار في 9 مباريات، فيما انتصر الحزم في مواجهتين، وانتهت مباراتين بالتعادل.

يسعى فريق النصر إلى تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي، والوصول إلى النقطة التاسعة من أجل مواصلة ملاحقة الهلال والاتحاد ، وأهلي جدة والتعاون بالإضافة للإتفاق على المركز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري، بعد تعثر العالمي في أول مباراتين أمام الإتفاق والتعاون.

بينما لا يملك الحزم سوى نقطتين فقط بعد تلقيه الخسارة أمام الأهلي والإتفاق وحقق التعادل مرتين ضد الخليج والفيحاء. 
 

مواد متعلقة

ثلاثي هجومي بقيادة رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الحزم

الليلة .. النصر يحل ضيفًا على الحزم في دوري روشن

موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

التعادل يحسم مواجهة النصر وعجمان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

النصر يتقدم على الشباب بثلاثية رونالدو وماني في الشوط الأول

رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الشباب في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة النصر السعودي والشباب في ديربي الرياض "بدون تقطيع"