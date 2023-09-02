النصر يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام الحزم

يستعد النصر لمواجهة الحزم مساء اليوم في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.



يسعى النصر لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في مبارياته ضد الحزم على ملعب الأخير.



يلعب فريق النصر للمرة السابعة ضد الحزم على ملعب الأخير في الدوري السعودي للمحترفين.



لدى النصر نتائجة مميزة على ملعب الحزم بعد تحقيق 4 انتصارات بشكل متتالي مقابل فوز وحيد للحزم ضد العالمي، وتعادل.



النصر لديه النصيب الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين ضد الحزم في الدوري السعودي، بعدما لعب العالمي ضده في 12 مباراة منذ عام 2008، استطاع العالمي تحقيق الانتصار في 9 مباريات، فيما انتصر الحزم في مواجهتين، وانتهت مباراتين بالتعادل.



يسعى فريق النصر إلى تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي، والوصول إلى النقطة التاسعة من أجل مواصلة ملاحقة الهلال والاتحاد ، وأهلي جدة والتعاون بالإضافة للإتفاق على المركز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري، بعد تعثر العالمي في أول مباراتين أمام الإتفاق والتعاون.



بينما لا يملك الحزم سوى نقطتين فقط بعد تلقيه الخسارة أمام الأهلي والإتفاق وحقق التعادل مرتين ضد الخليج والفيحاء.

