بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت، يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فولهام مساء اليوم السبت 2 سبتمبر، على إستاد الاتحاد، لحساب منافسات المرحلة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2023/2024م.

ويقدم الوفد لمتابعيه مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أي السادسة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة فولهام ضد مانشستر سيتي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت (1) بريميوم بأداء صوتي للمعلق خالد الحدي.

بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا، يستعد الفريق بتركيز عالٍ ومعنويات مرتفعة لمباراته المقبلة. نجمهم الشاب إيرلينج هالاند ورفاقه يتوجهون إلى المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز وزيادة رصيدهم من النقاط، بهدف العودة للصدارة والمحافظة على لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي.

من ناحية أخرى، تعادل فريق فولهام بشكل إيجابي في المباراة السابقة أمام آرسنال بنتيجة 2-2، مما جعله يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط. كما نجحوا في الفوز على توتنهام بركلات الترجيح في كأس الرابطة الإنجليزية.

مباراة فولهام ستكون بمثابة اختبار قوي لنجوم مانشستر سيتي، والذين بدأوا الموسم بانتصار عريض على بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد، بل أن يهزم نيوكاسل يونايتد بهدف، قبل أن يخطف انتصارا ثمينا من ملعب شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1.

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جمع نادي فولهام 4 نقاط من 3 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي حتى الآن بدأها بانتصار على إيفرتون بهدف دون رد، قبل أن يخسر من برينتفورد بشكل غريب بثلاثة أهداف نظيفة، وعاد ليخطف نقطة ثمينة من ملعب الإمارات أمام أرسنال بعد التعادل بهدفين لمثلهما.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فولهام، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل مانشستر سيتي ضد فولهام

حراسة المرمى إيدرسون. خط الدفاع ناثان آكي - جوسكو جفارديول - روبن دياز - كايل والكر. خط الوسط رودري - ماتيو كوفاتشيتش - بيرناردو سيلفا. الهجوم جاك جيرليش - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

تشكيل فولهام ضد مانشستر سيتي