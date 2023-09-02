يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم، يستعد فريق مانشستر سيتي من أجل مواجهة نظيره فولهام، مساء اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج.

بعد مرور ثلاث جولات فقط من بداية الموسم، يجد نادي مانشستر سيتي نفسه متصدرًا للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد مثير يبلغ 9 نقاط. وبينما يسعى الفريق إلى الاحتفاظ بمكانته في الصدارة، يجب عليه مواجهة تحدي قوي من قبل أربعة أندية تأتي من خلفه، وجميعها تمتلك 7 نقاط في الجدول، وهي وست هام يونايتد وتوتنهام وليفربول وأرسنال.

مباراة فولهام يمكن أن تثبت كفاءة نجوم مانشستر سيتي، الذين بدأوا الموسم بقوة مع فوز ساحق على بيرنلي بنتيجة 3-0. وعلى الرغم من أن الفريق تعرض للهزيمة من نيوكاسل يونايتد بهدف، إلا أنهم تمكنوا من اقتناص فوزًا ثمينًا من ملعب شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1.

من ناحية أخرى، حقق نادي فولهام أربع نقاط من ثلاث مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي حتى الآن. انطلقوا بفوز مثير على إيفرتون بهدف نظيف، لكنهم تعرضوا لخسارة مفاجئة أمام برينتفورد بنتيجة 3-0، وعادوا ليحققوا نقطة ثمينة من ملعب الإمارات أمام أرسنال بعد التعادل بهدفين لمثلهما.

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سيكون لقاء مانشستر سيتي وفولهام فرصة لاختبار تفوق الفريقين والسعي لتحقيق الانتصار والحفاظ على مكانتهم في سباق الدوري. وفي ظل غياب مدربهم الرئيسي، سيعتمد السيتي على تحفيز اللاعبين والاستفادة من تجربتهم القوية لتحقيق النجاح في هذه المباراة المهمة.

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

صفقة جديدة تنضم إلى مانشستر سيتي

وفي سياق متصل، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع البرتغالي ماتيوس نونيز لاعب فريق وولفرهامبتون، في إطار الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد لـ 5 سنوات مقبلة.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أمس الجمعة، إنه توصل لاتفاق نهائي بالتعاقد مع ماتياس نونيز قادمًا من صفوف وولفرهامبتون، بعقد مدته 5 سنوات، وذلك حتى عام 2028.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي؟

ويلتقي مانشستر سيتي بنظيره فولهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم السبت الموافق الثاني من سبتمبر 2023.

وتبدأ مباراة مانشستر سيتي وفولهام في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم؟

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.