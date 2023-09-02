وكيل تعليم الغربية يتابع برنامج تنمية مهارات الشباب

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، البرنامج التدريبي لتنمية مهارات القوى البشرية لإكساب شباب الخريجين المهارات العملية، التي تؤهلهم لسوق العمل، لمواجهة التحديات المختلفة، وذلك بمدرستي أبى عبيدة بن الجراح الثانوية التجارية، ومدرسة الشهيد خالد دبور الثانوية العسكرية، بإدارتي شرق وغرب المحلة الكبرى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،

وخلال الجولة التي تمت داخل البرنامج التدريبي، تابع وكيل الوزارة تدريب الخريجين على وصلة تغذية المبني بالعدادات، خط الغزل وخطوات برم الخيوط والزوي، ماكينة النسيج والتسدية وتشغيل الماكينات عن طريق الطلبة، كما تابع أيضا تدريب الطلبة علي تفريز وتجميع الترابيزة والكرسي، بشرق المحلة، أما في غرب المحلة فقد تابع برامج فنى سكرتير، فنى تسوق، تسويق الكرتوني، كهرباء، ملابس، تجهيز، وحاسبات

وفي نهاية الجولة، أشاد وكيل الوزارة بالتدريب الذي يتم لإكساب الخريجين مهارات السوق العملية، والإشراف الجيد، وكفاءة المدربين، كما أشاد بالإقبال المتميز لخريجي التعليم الفني على هذه البرامج التي تكسبهم خبرات سوق العمل، وتؤهلهم لمواكبة التطور الخارجي، وذلك ضمن خطة فعاليات حياة كريمة بمركز المحلة الكبرى، محور التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي.