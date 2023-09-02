مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي، عشاق كرة القدم الإنجليزية في مصر والعالم العربي أنتم اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر على موعد مع مواجهة قوية ضمن مواجهات البريميرليج حيث ننشر لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

بعد مرور ثلاث جولات فقط من الموسم، يجلس مانشستر سيتي على عرش الدوري برصيد 9 نقاط. ورغم أن هناك 4 أندية تحتل المراكز الثانية حتى الخامسة برصيد 7 نقاط، إلا أن سيتي يسعى للابتعاد عن منافسيه وتعزيز فرصه في الدفاع عن لقب الدوري.

مباراة فولهام يمكن أن تكون اختبارًا صعبًا لنجوم مانشستر سيتي الذين بدأوا الموسم بأداء قوي. بدأ الفريق بفوز ساحق على بيرنلي 3-0، ثم حقق انتصارًا صعبًا على نيوكاسل يونايتد بهدف. ولكن الأمور لم تكن سهلة أمام شيفيلد يونايتد، حيث فازوا بصعوبة 2-1.

على الجانب الآخر، يتميز فريق فولهام بأداء متقارب حيث حققوا 4 نقاط من 3 مباريات لعبوها في الدوري الإنجليزي. بدأوا بالانتصار على إيفرتون بهدف دون رد، لكنهم تلقوا هزيمة مفاجئة أمام برينتفورد بثلاثية نظيفة، ثم استعادوا توازنهم بالتعادل مع أرسنال بهدفين لمثلهما.

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وعلق نونيز على انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلًا: سعيد جدًا بالانضمام إلى مانشستر سيتي، أبطال أوروبا، والنادي الذي أعجبت به لفترة طويلة.. فرصة العمل تحت قيادة بيب جوارديولا، أحد أعظم المدربين على الإطلاق، وجنبًا إلى جنب مع بعض أفضل اللاعبين في العالم لا يمكن رفضه.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام

من المقرر أن تنقل مباراة مانشستر سيتي وفولهام في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.. إضافة إلى القنوات التالية:

beIN Sports HD 1 English

Arena Sport 3 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 3 TR

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

استقر المدير الفني البرتغالي بيب جوارديولا على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يدفع جوارديولا بثلاثي قوي في خط هجوم مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام والذي يتكون من جاك جريليش وآرلينج هالاند وجوليان ألفاريز.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي؟

ويلتقي مانشستر سيتي بنظيره فولهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم السبت الموافق الثاني من سبتمبر 2023.

وتبدأ مباراة مانشستر سيتي وفولهام في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.