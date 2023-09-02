منتخب مصر يُريح محمد صلاح في مباراة إثيوبيا

قرر روي فيتوريا، المدير الفني الأول لمنتخب مصر، إراحة النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، في المباراة الودية المقبلة مع إثيوبيا، وذلك ضمن معسكر سبتمبر.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له، أن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قرر عدم الاعتماد على صلاح خلال مواجهة إثيوبيا، المقرر لها 8 سبتمبر المقبل لضمان تأهل مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسيشارك صلاح في المباراة الثانية خلال المعسكر ضد تونس بشكل طبيعي.

يذكر أن أعلن روي فيتوريا عن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهرسبتمبر الجاري.

جاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان – علي جبر – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.



الوسط: طارق حامد – مروان عطية – سام مرسي – حمدي فتحي – محمود حمادة – محمد رضا "بوبو" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – إبراهيم عادل – مصطفى محمد – محمد شريف – أسامة فيصل.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته.