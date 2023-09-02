الفنانة فاطمة عيد تتوج بدرع نقابة الفلاحين

تُكرم نقابة الفلاحين العامة برئاسة المهندس حسين عبد الرحمن أبو صدام؛ الفنانة فاطمة عيد بنت مدينة القنايات أمينة المرأة بفرع النقابة بمحافظة الشرقية، تقديرًا وعرفانًا لجهودها وأثراها الفني في الفلكلور الشعبي الجميل الذي يخاطب الوجدان الريفي والشعبي لعموم المصريين.

وقال إبراهيم إسماعيل، نقيب الفلاحين بمحافظة الشرقية، أن النقيب العام للنقابة المهندس حسين عبد الرحمن أبو صدام، سيتوجه هذا الأسبوع مع وفد رفيع المستوى من نقباء النقابة بالمحافظات وامنائها، إلى الفنانة الشرقاوية فاطمة عيد، أمينة المرأة بالمحافظة، لأهداها درع النقابة، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالنجاح وتميزها في الفن الشعبي الجميل.

وأوضح نقيب فلاحين الشرقية، أن تكريم أمينة المرأة بالمحافظة الفنانة فاطمة عيد يأتي بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق يوم التاسع من شهر سبتمبر من كل عام، إحياءً لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة أمام خديوي البلاد عارضا مطالب الأمة؛ مطالباً بالحرية والكرامة لأفراد الشعب المصري.

ولدت الفنانة فاطمة عيد عام 1952 في مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتعلمت في مدارس بلدتها حتى المرحلة الثانوية، ثم التحقت بعد ذلك بمعهد الموسيقى العربية قسم الأصوات.

وفي تصريحات لها، أكدت الفنانة فاطمة عيد، إنها كانت تغني وهي في السادسة من عمرها، وكانت تحضر أفراح العائلات بناء على طلبهم للغناء فيها كمجاملة لهم وكان بدون أجر، وأنها كانت متأثرة بأغاني الفلكور والتي تميزت به وأصبحت متفردة بذلك على الساحة الغنائية وقتها.

وذكرت الفنانة فاطمة عيد أنها غنت على مسرح الجمهورية كأول حفلة رسمية لها في سبعينيات القرن الماضي، وقدمت فيها مجموعة من الأغنيات منها: آه ياليل، خلي بالك، ويا صغيرة، واستمرت فقرتها ساعة كاملة تجاوب معها الجمهور بشكل متميز،، وكانت هذه الحفلة بطاقة التعارف الغنائية لها، وأصدرت خلال مشوارها الفني أكثر من 45 البوما غنائيا بعدد ما يزيد عن 800 أغنية، ومثلت مصر في العديد من الدول العربية والأوروبية منها: تونس والمغرب وسوريا والنمسا وألمانيا وأمريكا، وحضرت أيضا مهرجانات كثيرة أبرزهم مهرجان قرطاج بتونس الذي شاركت فيه أكثر من 15 مرة.