تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا غدًا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه النهائية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره أوساسونا مساء غدًا الأحد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، باو كوبارسي.

خط الوسط: جافي، فيرمين لوبيز، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة أوساسونا ضد برشلونة في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني الليجا، وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.