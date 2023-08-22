ياسمين صبري مفعمة الأنوثة بميني جيب مثير وظهور لافت يعكس رشاقتها (صور)

أطلت الفنانة ياسمين صبري على جمهورها بإطلالة أنثوية ساحرة، في أحدث ظهور لها لحظة الغروب وسط الأشجار، حيث قامت بنشر مجموعة صور لافتة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، واكتفت بوضع رمز تعبيري "قلب أحمر".

ياسمين صبري تستعرض أنوثتها بميني جيب جريئة

وتألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة مثيرة وجريئة، حيث ارتدت ميني جيب جذابة باللون الأسود، فيما نسقت عليها توب قصير مجسم بنفس اللون، مكشوف الأكمام وله فتحة صدر جريئة، مما أبرز أنوثتها الطاغية وقوامها الرشيق الممشوق.

ياسمين صبري

ياسمين صبري تخطف قلوب الجمهور بتسريحة البوني تيل المميزة

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ياسمين صبري تصفيفة البوني تيل المميزة، حيث قامت برفع خصلات شعرها الأسود اللامع ضفيرة أنيقة وزينتها بوردة عبد الشمس باللون الأبيض، كما وضعت مكياجاً ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة كالعادة.

ياسمين صبري

ياسمين صبري تحقق نجاحًا جماهيريًا بعد عرض فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة

على صعيد آخر، يُعرض حاليا للفنانة ياسمين صبري أحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو فيلم "البعبع"، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بعد عرضه وتجاوزت إيراداته إيرادات 250 ألف جنيه، ويشاركها البطولة أمير كرارة، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود، وهشام الشاذلى، والطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، وضياء عبد الخالق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

ياسمين صبري تنتظر عرض فيلم “أبو نسب” محمد إمام قريبًا

في الوقت نفسه، تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض فيلم "أبو نسب" الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي، خلال شهر أغسطس الجاري، ويشارك في بطولته النجوم محمد إمام، ووفاء عامر، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج محمد إمام، وهو التعاون الثالث بين ياسمين وإمام بعد نجاح فيلمي "جحيم في الهند" في عام 2016، وفيلم "ليلة هنا وسرور" في عام 2018.