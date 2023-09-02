موعد قرعة النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

تقام قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي اليوم السبت، وذلك بمشاركة فريق مصري وحيد وهو الأهلي ملك البطولات الأفريقية.

موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

ومن المقرر أن تنطلق مراسم قرعة دوري السوبرالإفريقي في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري السوبر الأفريقي

ومن المقرر أن يتم نقل وإذاعة قرعة النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي اليوم السبت في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،عبر قناة ON TIME SPORT.

يذكر أن أعلن كاف عن مشاركة 8 فرق في النسخة الافتتاحية من بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهي الأهلي والترجي الرياضي التونسي ونادي الوداد الرياضي وإنيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز وأتلتيكو بتروليوس دي لواندا الأنجولي، وسيمبا التنزاني.

وأوضح كاف أن بطولة دوري السوبر الأفريقي ستقام بنظام خروج المغلوب بعد خوض مباراتي ذهاب وإياب بدايًة من دور ربع النهائي، مرورًا بنصف النهائي وختامًا موقعتي النهائي.

وستقام النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري السوبر الإفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.

وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، ومواجهتا النهائي يومي 5 و11 نوفمبر 2023.