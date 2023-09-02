موعد دخول فصل الخريف 2023

فصل الخريف 2023.. مع قرب انتهاء فصل الصيف لهذا العام، يبدأ التساؤل حول متى يبدأ فصل الخريف2023 والذي يتسم بتحسن حالة الطقس والشعور ببرودة الأجواء خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بعد موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال أيام فصل الصيف نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة في مختلف المناطق.

موعد انتهاء الصيف في مصر:

كان فصل الصيف 2023 بدأ فلكيًّا بحدوث الانقلاب الصيفي في 21 يونيو 2023 وطوله 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة، ومن المرتقب أن ينتهي فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي فلكيًّا يوم 22 سبتمبر2023.

موعد دخول فصل الخريف2023:

وتشير الحسابات إلى أن فصل الخريف يبدأ 23 سبتمبر المقبل،وبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفي تبدأ حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه تدريجياً نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر الاعتدال الخريفي فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف بالنصف الشمالي والربيع في النصف الجنوبي.

ومن المنتظر أن تكون مدة فصل الخريف للعام الحالي 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة، علمًا بأنه في يوم ذروة الاعتدال الخريفي ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا في نصف الكرة الشمالي وربيعا في نصف الكرة الجنوبي.

سمات فصل الخريف:

ونوه خبراء الأرصاد إلى أن هذا الفصل فصلًا انتقاليًا، إذ إنه ينقلنا من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ودائما يتسم النصف الأول من فصل الخريف بسمات فصل الصيف، ولكن في النصف الثاني تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض حتى الوصول إلى أجواء فصل الشتاء.