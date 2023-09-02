بث مباشر .. مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي
بث مباشر .. مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي
بث مباشر .. مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، وتشهد الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم مباراة مثيرة تجمع بين نادي توتنهام هوتسبير ونادي بيرنلي على ملعب "تيرف مور" يوم السبت. وستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا للفريقين، حيث يسعى توتنهام لتحقيق المزيد من الانتصارات في الموسم الحالي، بينما يبحث بيرنلي عن أول انتصار له.
مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي يلا شوت بث مباشر
فيما يخص أداء توتنهام حتى الآن في الموسم الحالي، فقد أظهر الفريق أداءً مميزًا حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط. وقد تمكن توتنهام من تفادي الخسارة في المباريات الثلاث الأولى للموسم. الفريق يسعى إلى الاستمرار في الأداء الجيد وتحقيق نتائج إيجابية في هذا اللقاء.
من ناحية أخرى، يمر بيرنلي بفترة صعبة هذا الموسم حيث يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب دون أن يحقق أي نقاط حتى الآن. يجد بيرنلي نفسه في حاجة ماسة إلى تحسين أدائه والبحث عن الانتصار لتجنب المشاكل في مرحلة مبكرة من الموسم.
لتحقيق النجاح في هذه المباراة، سيعتمد توتنهام على نجومه المميزين مثل هاري كين وهونج مين سون لقيادة هجوم الفريق وتسجيل الأهداف. من ناحية أخرى، يجب على بيرنلي العمل بجدية على تعزيز الجوانب الدفاعية والتكتيكية والاستفادة من أرضهم لإحراج توتنهام وتحقيق الانتصار.
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مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي بث مباشر
إن مباراة توتنهام ضد بيرنلي ستكون من أكثر المباريات إثارة في هذا الدوري. سيكون من المثير مشاهدة كيف سيتصرف كل فريق في محاولة لتحقيق هدفه والمضي قدمًا في جدول الترتيب. تبقى المباراة مفتوحة لكل الاحتمالات، ومن المؤكد أنها ستكون مشوقة لمشجعي الدوري الإنجليزي.
موعد مباراة بيرنلي وتوتنهام
ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيرنلي وتوتنهام في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.
تشكيل توتنهام المتوقع أمام بيرنلي
حراسة المرمي: جولييلمو فيكاريو.
خط الدفاع: بيدرو بورو، ميكي فان دي، كريستيان روميو، ينوما ديستيني.
خط الوسط: بابي سار، يفيس بيسوما، جيمس ماديسون.
خط الهجوم: ديان كولو سيفسكي، هيونغ مين سون، ريتشارليسون.
بطاقة مباراة توتنهام ضد بيرنلي
|المباراة
|توتنهام × بيرنلي
|المسابقة
|الدوري الإنجليزي
|الموعد
|السبت 2 سبتمبر 2023، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
|القناة الناقلة
|beIN Sports 1 HD Premium
|الملعب
|ملعب تيرف مور
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