اقامة 19 ألف مشروع لشباب الشرقية بتكلفة 3 مليار

منذ انطلاق برنامج "مشروعك"..

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة، وذلك لتوفير ٥٥ ألف و ٤١٧ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و ١٠٨ مليون و٦٤٤ ألف جنيه، حيث تم تنفيذ ١٨ ألف و ٩٢٤ مشروع وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 31 أغسطس 2023.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا".

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٥٨٣ مشروع بقيمة ٣٧٢ مليون و ٤٠١ ألف و ٥٣٥ جنيه، يليه في المركز الثاني "مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان" بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٣٤ مشروع بقيمة ٣٥٦ مليون و ٨٩٦ ألف جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٢٠ مشروع بقيمة ٣٤٣ مليون و ٧٤٤ ألف و ٢٥٠جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

يذكر أن مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية، قد استقبل خلال شهر اغسطس الماضى 224 شكوى وطلب تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام .

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها، لتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى .

وفى سياق متصل أكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر أغسطس الماضى، تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

كما أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بديوان عام محافظة الشرقية، ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.