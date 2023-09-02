استعدادات خاصة لمعرض أهلا مدارس بالإسماعيلية

أعلنت الغرفة التجارية بالإسماعيلية فتح باب التقدم للراغبين من تجار المحافظة للمشاركة في فعاليات معرض اهلا مدارس والمزمع اقامته خلال الشهر الجاري للمساهمة في تقديم مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن الأسواق التجارية.

وقال أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد الإتحاد العام ان المعرض يأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، بالتنسيق التام بين محافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن ومديرية التموين.

كما أعلن رئيس تجارية الإسماعيلية، مشاركة كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس إضافة إلى انه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس أيضا توفير ملابس الزيالمدرسي للطلاب.

وقالت آمال محمود آبراهيم رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، فتح باب التقديم لدي العارضين والعارضات الراغبين في المشاركة بالعرض، لتقديم أوراقهم، غدا الأحد والإثنين، بمكتب أحمد إسماعيل مسئول الشئون الإقتصادية بالدور الخامس بمقر الغرفة التجارية بالإسماعيلية بجوار مبني عمر افندي.

وأشارت ابراهيم، إلي أن "أهلا مدارس" يستهدف توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

وافترشت أسواق الإسماعيلية التجارية بمستلزمات المدارس والتي تسجل هذا العام ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خاصة بالزي المدرسي.

وبدأت جمعيات أهلية ومنظمات للعمل المدني إطلاق حملات تبرع للمساهمة في توفير المستلزمات المدرسية للاطفال من معدومي الدخل والأيتام والمرضى في خطوة للمشاركة المجتمعية الفعالة .