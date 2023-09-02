منتخب مصر يودع كأس العالم لكرة السلة بالهزيمة أمام نيوزيلندا

ودع منتخب مصر لكرة السلة رجال تحت القيادة الفنية لـ الكندى روى رانا، بطولة كأس العالم، بعد تعرضه للخسارة أمام نظيره النيوزيلندي بنتيجة 86 - 88 فى إطار مباريات تحديد المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثين بالبطولة، التى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر الجارى.

وكانت مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا تمثل عنق الزجاجة بالنسبة للفراعنة نظرا لتحديد موقفه بالتأهل للأولمبياد من عدمه.

الملحق العالمي

ويتواجد منتخب مصر لكرة السلة بقائمة أفضل 16 مركزا بكأس العالم من الفرق التي لم تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، وسيشارك في الملحق العالمي.

منتخب مصر لكرة السلة رجال

وفاز منتخب مصر لكرة السلة على نظيره الأردن بنتيجة 69/85 فى مباريات ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثون بكأس العالم لكرة السلة.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بعد خسر مباراتين أمام ليتوانيا وموتتينيجرو، والفوز على المكسيك.

منتخب مصر لكرة السلة رجال

واستطاع منتخب جنوب السودان لكرة السلة الفوز على نظيره الأنجولي، بنتيجة 101-78 في مباراة تحديد المركز 17 وحتى 32.