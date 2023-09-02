جنوب السودان تهزم أنجولا بكأس العالم لكرة السلة رجال

استطاع منتخب جنوب السودان لكرة السلة الفوز على نظيره الأنجولي، بنتيجة 101-78 في مباراة تحديد المركز 17 وحتى 32.

وحسم منتخب جنوب السودان الفترة الأولى على نظيره الأنجولي بنتيجة 30-16.

وجاءت الفترة الثانية بتعادل المنتخبين بنتيجة 23-23.

وأنهى جنوب السودان الفترة الثالثة متقدما بنتيجة 20-18، قبل أن يختتم الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 28-21.

وبتحقيق منتخب جنوب السودان الانتصارعلى نظيره الأنجولي، فإن موقف منتخب مصر لكرة السلة يتعقد بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.