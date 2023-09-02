جنوب السودان تهزم أنجولا بكأس العالم لكرة السلة رجال
استطاع منتخب جنوب السودان لكرة السلة الفوز على نظيره الأنجولي، بنتيجة 101-78 في مباراة تحديد المركز 17 وحتى 32.
وحسم منتخب جنوب السودان الفترة الأولى على نظيره الأنجولي بنتيجة 30-16.
وجاءت الفترة الثانية بتعادل المنتخبين بنتيجة 23-23.
وأنهى جنوب السودان الفترة الثالثة متقدما بنتيجة 20-18، قبل أن يختتم الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 28-21.
وبتحقيق منتخب جنوب السودان الانتصارعلى نظيره الأنجولي، فإن موقف منتخب مصر لكرة السلة يتعقد بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.