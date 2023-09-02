السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جنوب السودان تهزم أنجولا بكأس العالم لكرة السلة رجال

منتخب جنوب السودان
منتخب جنوب السودان لكرة السلة رجال

استطاع منتخب جنوب السودان لكرة السلة الفوز على  نظيره الأنجولي، بنتيجة 101-78 في مباراة تحديد المركز 17 وحتى 32.

وحسم منتخب جنوب السودان الفترة الأولى على  نظيره الأنجولي  بنتيجة 30-16.

وجاءت الفترة الثانية بتعادل المنتخبين بنتيجة 23-23.

وأنهى جنوب السودان الفترة الثالثة متقدما بنتيجة 20-18، قبل أن يختتم الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 28-21.

وبتحقيق منتخب جنوب السودان الانتصارعلى نظيره الأنجولي، فإن موقف منتخب مصر لكرة السلة يتعقد بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.