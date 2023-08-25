شيماء سيف بفستان الريش حديث الصحافة في مهرجان القاهرة للدراما

تملك الفنانة شيماء سيف ذوق خاص ومختلف يمزج بين الجرأة والقوة في آن واحد، فهي ترتدي من يحلو لها دون النظر لوزنها الزائد وهذا ما جعلها محط الانظار وحديث رواد السوشيال ميديا لتتصدر الأهتمام بمجرد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية ليلة أمس في مدينة العلمين.

وظهرت شيماء سيف بإطلالة لافته مستوحاه من الشخصية الكرتونية دورا، حيث ارتدت ميني فستان صمم من قماش ناعم باللون الفوشيا الفاقع وزين بالفرو الطويل البرتقالي في فوشيا مما عكس زيادة وزنها بشكل لافت، وانتعلت حذاء بكعب عال مرصع بحبات الكريستال بالكامل.

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ولم تتكلف بوضع المكياج لتكتفي بوضع لمسات ناعمة من ألوان النود لتتناغم مع بشرتها الخمرية ولون البينك في الشفاه.

مهرجان القاهرة للدراما

ومهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي