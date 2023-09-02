توتنهام يملك الأفضلية أمام بيرنلي قبل مواجهة الليلة في الدوري الإنجليزي.. تاريخيًا

يحل فريق توتنهام ضيفا ثقيلا على نظيره بيرنلي، مساء اليوم على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

تاريخ لقاءات توتنهام وبيرنلي

وتقابل فريقا بيرنلي أمام توتنهام في 80 مباراة، قبل مواجهة الليلة، حقق أصحاب الأرض الانتصار في 27 مواجهة وحسم التعادل في 18 لقاء، وفاز السبيرز فى 35 مباراة.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، فيما يقع بيرنلي في المركز الثامن عشر بدون رصيد.

موقف توتنهام وبيرنلي قبل مواجهة اليوم في الدوري

وتعادل توتنهام في أولى مبارياته أمام برينتفورد بنتيجة هدفين لكل فريق، ثم فاز على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، وانتصر على بورنموث بهدفين دون رد، فيما خسر بيرنلي أمام مانشستر سيتي وأستون فيلا.

ومن المتوقع أن يخوض توتنهام مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمي: جولييلمو فيكاريو.

في خط الدفاع: بيدرو بورو، ميكي فان دي، كريستيان روميو، ينوما ديستيني.

في الوسط: بابي سار، يفيس بيسوما، جيمس ماديسون.

في الهجوم: ديان كولو سيفسكي، هيونغ مين سون، ريتشارليسون.

و تنطلق مباراة بيرنلي وتوتنهام في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.