السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث اصطدام سيارة بالشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

توفى شخص ، وأصيب 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، جراء وقوع حادث اصطدام صباح اليوم السبت، سيارة ملاكي برصيف الكوبري على طريق مصر  الإسماعيلية الصحراوي، تجاه القاهرة بدائرة مدينة العاشر من رمضان.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بكوبري على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت المباحث بالتحري عن الحادث وملابساته.

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