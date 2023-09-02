اللجنة المنظمة تضع اللمسات الأخيرة لاستضافة المؤتمر الدولي للرياضة للجميع

عقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للرياضة للجميع أجتماعا مساء أمس لوضع اللمسات النهائية لاستضافة المؤتمر العلمي الذي ينظمه الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحادين المصري والعربي، خلال الفترة من 7 وحتى 10 سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت شعار " الرياضة للجميع إستثمار – تنمية".

وناقشت اللجنة المنظمة للمؤتمر في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور يحيى حسن امين عام المؤتمر ورئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع اللمسات الاخيره لاستضافة ضيوف مصر بالمؤتمر و مهام اللجان و حفل الافتتاح والمراسم و استقبال المشاركين والاطمئنان على جاهزية جميع المعداد اللازمة للمؤتمر وايضا مراجعة الابحاث التي تم قبول نشرها حتي الان ومراجعة محتوي حقيبة المؤتمر ومناقشة سكريبت برومو حفل الافتتاح إلى جانب عدد من الأمور الهامة.

حضر الاجتماع اعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر وهم، الدكتورة عبير بدير و الدكتور حازم الروبي و والدكتور عاطف السيد و العميد دكتور خالد سمير و الدكتورة دعاء شوقي و الدكتور محمد امين و والكتور سامي صابر و الدكتور احمد عبد المحسن.

وشارك في الاجتماع عبر منصة زووم كل من الدكتور وليد عباس و والدكتور طه جمال والدكتور يحيى مصطفي و والدكتور عصام جبر و الدكتور عز درويش و والدكتورة امنيه طاهر.

أهداف المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع

يأتي المؤتمر العلمي للرياضة للجميع في ظل سعي الاتحاد الدولي للرياضة للجميع FISPT إلى مواكبة التطور في مختلف المجالات والعلوم للوصول إلى مستوى عالمي من المعرفة والتنسيق والتكامل في مجال الرياضة للجميع وذلك بما يخدم المستقبل الرياضي في مختلف مناطق دول العالم.

ويجمع المؤتمر بندواته وفعالياته المختلفة نخبة من علماء الرياضة والتربية البدنية وخبراء الرياضة للجميع من أنحاء العالم لتبادل المعارف والأفكار والخبرات في ضوء التطورات الجديدة في مجال الرياضة للجميع .

كما يقدم المؤتمر جائزة الرياضة للجميع ، وأيضا يقدم المؤتمر الفرصة للباحثين والمتخصصين بمجال الرياضة للجميع في تقديم أوراق عمل ونشر أبحاث علمية .

محاور المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع

ويناقش المؤتمر العلمي للرياضة للجميع عدد من المحاور التي يأتي في مقدمتها:

1- دور الرياضة للجميع في بناء الانسان

2- الرياضة للجميع والعائد الاقتصادي على الدول

3- اكواد بناء الطرق والمدن وفقا لرؤية الرياضة للجميع

4- دور الرياضة للجميع في الحد من الإنفاق العلاجي للد

5- دور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع

6- التشريعات الرياضية والرياضة للجميع

7- الرياضة للجميع والأشخاص ذوي الإعاقة

8- الرياضة للجميع وتأثيرها على السياحة الرياضية

9- نماذج تطبيقية للرياضة للجميع بالمجتمعات