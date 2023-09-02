كلية طب الأقصر تتقدم ببحث علمي بالمؤتمر الدولي السنوي الـ24

شارك الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، على رأس وفد من أساتذة كلية الطب بالمؤتمر السنوي الدولي الـ24 للجمعية المصرية لجراحي القولون والمستقيم، والذي انعقد خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 2سبتمبر، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية لالتهاب القولون والمستقيم (ECCO)، بحضور الأستاذ الدكتور خالد مدبولي، أستاذ الجراحة العامة، وجراحات القولون والمستقيم، ورئيس الجمعية المصرية لجراحي القولون والمستقيم، وبمشاركة العديد من جراحي القولون والمستقيم من الدول العربية، والأوروبية والأمريكية والإفريقية.

ضم وفد جامعة الأقصر، الدكتور أحمد حمدي، والدكتور عبد الله عطية، المدرسين المساعدين بكلية الطب بجامعة الأقصر.

ناقش المؤتمر التقنيات الحديثة في جراحات القولون باستخدام المنظار، والعلاجات الكيماوية، واستئصال القولون بالمنظار، كما تخلل جلسات المؤتمر، تنظيم ورشة عمل عن أمراض الأمعاء المناعية.

وقدم الدكتور عبد الله عطية، المدرس المساعد بكلية طب الأقصر، ممثلًا عن جامعة الأقصر، بحثًا في جراحة القولون والمستقيم، تحت عنوان "Surgical Excision of huge Krukenberg tumor in metastatic colon cancer great outcomes : Case Report "، فضلًا عن مشاركة عدد من أساتذة الطب بالجامعات المصرية بعدد من الأبحاث.

وأشاد الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، بماتضمنه المؤتمر والذي بدوره أسهم في التقاء الرؤى من جانب الخبراء المصريين والأجانب، وناقش كل ماهو مستجد في جراحة القولون؛ مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تبادل الخبرات بما يثري الحياة الطبية، موجهًا الشكر لرئيس الجمعية المصرية لجراحي القولون لدعوته الكريمة.