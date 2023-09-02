جامعة أسيوط تنظم ورش عمل "العصف الذهني" لدراسة الوضع الراهن للجهاز الإداري

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريراً مقدماً من الأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة، حول إنجازات وأعمال ورش العمل "عصف ذهني"، التي أطلقها القطاع الإداري بجامعة أسيوط؛ لدراسة الوضع الراهن في ضوء التوجهات الاستراتيجية للجامعة؛ استعدادا لإطلاق استراتيجية الجامعة 2024/ 2029م، وذلك في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي، ورؤية مصر ٢٠٣٠م.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، إن جلسات العصف الذهني التي نظمها القطاع الإداري تضم مجموعة من ورش العمل؛ تستهدف فتح حوارات نقاشية مع العاملين الإداريين بالجامعة؛ لمراجعة، وتحليل ظروف بيئة العمل الداخلية، والخارجية، وتحدي الفرص،والتهديدات، والغايات والأهداف، والأنشطة، وتقييم المطلوب؛ وفقاً للاحتياجات الخاصة بتطوير الجامعة، مشيرا أن التوجهات الاستراتيجية للجامعة في ضوء تطوير القطاع الإداري تركز على تحسين الأداء الإداري، وزيادة الانتاجية، وتحقيق رضا العاملين، وتحقيق التناغم والتنسيق بين الإدارات المختلفة، الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأشار الأستاذ شوكت صابر، إلى حرص إدارة الجامعة على تشكيل اللجنة العليا؛ لدراسة الوضع الراهن لقطاع الجهاز الإداري في وضع الخطة الاستراتيجية لجامعة أسيوط 2024 /2029م، وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030م، موضحاً حرصها على إشراك العاملين بالجامعة في وضعها؛ من خلال ذكرهم الإيجابيات، والسلبيات، واقتراحاتهم لحل المشكلات؛ للوصول بالجهاز الإداري إلى أعلى مستوى من الكفاءة والتميز.

وأوضح التقرير؛ إن اللجنة العليا لدراسة الوضع الراهن لقطاع الجهاز الإداري؛ نظمت الورشة الأولى، بالتعاون مع كلية التربية، يوم الأحد 20 من أغسطس، تحت إشراف الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية، وحاضر في الورشة الدكتور مصطفى محمد مرسي مدير عام مركز نظم المعلومات بالكلية، وبحضور الأستاذ شوكت صابر، رئيس اللجنة العليا وأمين عام الجامعة، والأستاذ وائل محمد محمود، أمين الجامعة المساعد، والأستاذ محمود يونس، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذة سلوى هلالي محمد، أمين عام كلية التربية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، وحشد من العاملين بالكلية