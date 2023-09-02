إصابة شقيقين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمراغة

شهدت قرية الشيخ يوسف بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة شقيقين بجروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وتم ضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الشيخ يوسف دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . م . ل" 30 سنة سائق مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وشقيقه "محمد . م . ل" 36 سنة حاصل علي دبلوم صناعي مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي .





وطرف ثان "محمود . أ . ع" 23 سنة سائق ونجل عمومته "أحمد . م . أ" 24 سنة سائق الطرفان مقيمان دائرة المركز .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الطرف الأول المشار إليها بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .