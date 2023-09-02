فعاليات اليوم الأول لمهرجان المسرح التجريبي.. تعرّف عليها

يشهد اليوم الأول من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دروته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، جلستين حواريتين، وانطلاق 3 ورش من الورش الفنية التي يقدمها المهرجان، بالإضافة إلى تقديم 6 عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية للدورة الحالية.

وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا تبدأ أولى الجلسات الفكرية التى يقيمها المهرجان، حيث تقام الجلسة الأولى تحت عنوان: "الجغرافيا الثقافية وفنون الأداء"، ويشارك فيها: د. محمد المحمدي رزق، مختار سعد شحاتة، عبد الناصر حنفي، د. سيد الإمام، ومعقب على الندوة هشام كفارنة "سوريا"، على أن يدير الجلسة السفير على شبو "الأردن".

وفي الثانية عشرة والنصف ظهرًا تبدأ الجلسة الثانية، تحت عنوان: "التجريب المسرحي في الخليج العربي"، يشارك فيها: د. عزة القصابي "سلطة عمان"، فريد الحمدان "البحرين"، فهد ردة الحارثي "السعودية"، مجدي محفوظ "مصر"، ومعقب على الندوة د. جميلة زقاي "الجزائر"، ويدير الجلسة د. محمد زعيمة "مصر".

ويشهد الأول أيضًا انطلاق 3 من الورش الفنية التى ينظمها المهرجان هذا العام، وهي ورشة "رسم وبناء الشخصية" والتي يقدمها الفنان لوك لينر، وورشة تقنية "Meisner" والتي يقدمها الفنان "نديم"، وورشة "بروڤة ممتدة" والتي تقدمها الفنانة نورا أمين، وتبدأ جميع الورش فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً عروض المهرجان، حيث يعرض على مسرح الجمهورية العرض التونسي "ما يراوش"، وفي التوقيت ذاته يُقدم العرض المصري "الرجل الذي أكله الورق" على مسرح الهناجر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً يُقدم العرض الفرنسي "Teenage god" على مسرح الغد، وفى التوقيت ذاته يُقدم العرض العراقي "ملف 12" على مسرح السلام، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً يُقدم العرض البحريني "السيد والعبد" على مسرح البالون، وفي التوقيت نفسه يُقدم العرض المصري "الجنة من أجل إيكاروس" على مسرح الفلكي.