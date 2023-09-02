عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برئاسة المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، اجتماعات دورية لمتابعة مجريات الأحداث بالأعمال التنفيذية الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". تهدف المبادرة إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرى المصرية.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي ضرورة انجاز الأعمال القائمة بالمشروعات الكبرى والتغلب على العقبات التي تحول دون الوصول إلى الهدف المنشود للمبادرة. كما حضر الاجتماع مسؤولي وحدة حياة كريمة والشركات المنفذة.

وأوضح رئيس الشركة أن هدف هذه الاجتماعات الدورية هو تحقيق أعلى استفادة ممكنة وتخفيف العبء عن المواطنين. ذلك يتم من خلال متابعة الأعمال التنفيذية والتأكد من توافقها مع الجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، وكذلك السعي لإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على أية عقبات تواجه المشروعات.

وفي نهاية الاجتماع، أوصى رئيس الشركة بحصر المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ الأعمال، بغرض السير بالعمل وتقديم الخدمة الحالية بشكل طبيعي للمستفيدين. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تحسن ملحوظ في الأداء الخدمي لقطاعي المياه والصرف الصحي، وبالتالي تحسين حياة المواطن.

مياه أسيوط تتتابع نسب تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري

مياه أسيوط تتتابع نسب تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري

مياه أسيوط تتتابع نسب تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري

مياه أسيوط تتتابع نسب تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري

مياه أسيوط تتتابع نسب تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري

مياه أسيوط تتتابع نسب تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري

مياه أسيوط تتتابع نسب تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري

مياه أسيوط تتتابع نسب تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري

مياه أسيوط تتتابع نسب تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري

مياه أسيوط تتتابع نسب تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري